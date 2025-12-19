مرادپور: جهاد تبیین تنها راه مقابله با جنگ شناختی دشمن است

به گزارش خبرگزاری مهر، حجت‌الاسلام سعید مرادپور در خطبه‌های این هفته نماز جمعه ابهر با اشاره به حوادث اخیر استرالیا، مظلوم‌نمایی رژیم صهیونیستی را یک سناریوی قدیمی و برنامه‌ریزی‌شده دانست و گفت: رژیم صهیونیستی هرگاه با شکست مواجه می‌شود، با خودزنی رسانه‌ای تلاش می‌کند افکار عمومی جهان را منحرف کند.

وی با اشاره به تیراندازی اخیر در استرالیا اظهار کرد: فرد عامل این حادثه دارای سابقه داعشی بوده و حتی پرچم داعش در خودروی او کشف شده است، اما بلافاصله تلاش شد پای جمهوری اسلامی ایران به ماجرا کشیده شود که این نشان‌دهنده مهندسی معکوس رسانه‌ای دشمن است.

وی با بیان اینکه این اقدامات برای پوشاندن شکست‌های پی‌درپی رژیم صهیونیستی انجام می‌شود، افزود: بعد از عملیات «طوفان‌الاقصی»، رژیم صهیونیستی ضربه محکمی خورد؛ به تعبیر رهبر معظم انقلاب «آمدند، کتک خوردند و برگشتند». همراهی برخی متحدان سنتی این رژیم با بیانیه‌های ضدصهیونیستی، نشان‌دهنده عمق این شکست‌هاست.

امام جمعه ابهر با اشاره به جنایات گسترده رژیم صهیونیستی در غزه گفت: در حالی که مردم مظلوم غزه زیر بمباران، محاصره و سرمای شدید قرار دارند، رسانه‌های وابسته به صهیونیسم تلاش می‌کنند با برجسته‌سازی حوادث محدود، جنایات بزرگ این رژیم را به حاشیه ببرند.

مرادپور با تأکید بر ضرورت جهاد تبیین تصریح کرد: دشمن در جنگ شناختی فقط دروغ نمی‌گوید، بلکه چارچوب فهم جامعه را تغییر می‌دهد تا واقعیت‌ها وارونه دیده شود. جهاد تبیین یعنی روشن‌کردن صحنه و تصحیح زاویه نگاه مردم.

وی با اشاره به سیره امام محمد باقر علیه‌السلام بیان کرد: امام باقر (ع) در دوره‌ای که بنی‌امیه اسلام را تحریف کرده بودند، با شکافتن علم و آگاهی‌بخشی عمیق، با انحراف‌ها مقابله کرد و امروز نیز ما نیازمند چنین رویکردی هستیم.

امام جمعه ابهر با انتقاد از تحریف تاریخ گفت: اگر واقعیت‌های تاریخی برای نسل جوان تبیین نشود، زمینه برای تطهیر چهره‌های وابسته و ضدملت فراهم می‌شود. بسیاری از شبهات امروز نتیجه نگفتن حقایق است.

مرادپور با اشاره به نزدیکی ماه‌های رجب، شعبان و رمضان گفت: این سه ماه فرصت طلایی برای رشد معنوی است و مردم باید از هم‌اکنون خود را برای ضیافت الهی آماده کنند.

وی همچنین با دعوت مردم به صرفه‌جویی در مصرف گاز خاطرنشان کرد: با همراهی مردم می‌توان از شرایط فعلی عبور کرد و اجازه نداد نعمت‌های الهی به دلیل بد مصرفی به مشکل تبدیل شود.

امام جمعه ابهر با تأکید بر جوانی جمعیت گفت: ثبت احوال نباید فقط محل ثبت اموات باشد، بلکه با فرزندآوری و افزایش موالید، آینده کشور تضمین خواهد شد.