https://mehrnews.com/x39VpG ۲۸ آذر ۱۴۰۴، ۱۵:۱۲ کد خبر 6694902 استانها خراسان رضوی استانها خراسان رضوی ۲۸ آذر ۱۴۰۴، ۱۵:۱۲ وضعیت عادی پروازها در فرودگاه مشهد در پی بارش برف مشهد- وضعیت عادی انجام پروازها در فرودگاه بینالمللی شهید هاشمینژاد مشهد همزمان با بارش شدید برف را مشاهده میکنید. دریافت 20 MB کد خبر 6694902 کپی شد مطالب مرتبط بارش برف در کاخک گناباد بارش برف در مشهد آغاز شد حال و هوای برفی امروز مشهد شدت بارش برف در مشهد جاده های لغزنده و برفی منتهی به مشهد مقدس برچسبها بارش برف فرودگاه مشهد مشهد
نظر شما