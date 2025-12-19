  1. استانها
  2. خراسان رضوی
۲۸ آذر ۱۴۰۴، ۱۵:۱۲

وضعیت عادی پروازها در فرودگاه مشهد در پی بارش برف

وضعیت عادی پروازها در فرودگاه مشهد در پی بارش برف

مشهد- وضعیت عادی انجام پروازها در فرودگاه بین‌المللی شهید هاشمی‌نژاد مشهد همزمان با بارش شدید برف را مشاهده می‌کنید.

دریافت 20 MB
کد خبر 6694902

برچسب‌ها

نظر شما

شما در حال پاسخ به نظر «» هستید.
  • نظرات حاوی توهین و هرگونه نسبت ناروا به اشخاص حقیقی و حقوقی منتشر نمی‌شود.
  • نظراتی که غیر از زبان فارسی یا غیر مرتبط با خبر باشد منتشر نمی‌شود.
    • captcha

    تازه‌ترین اخبار

    پربازدیدترین ها