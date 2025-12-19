  1. استانها
  2. خراسان رضوی
۲۸ آذر ۱۴۰۴، ۱۳:۳۲

بارش برف در مشهد آغاز شد

مشهد- بارش برف از ظهر جمعه ۲۸ آذر در مشهد آغاز شد و پیش بینی می شود بارش ها همزمان با غروب امروز در این شهر تقویت شود.

به گزارش خبرنگار مهر، بارش برف از ظهر جمعه ۲۸ آذر در مشهد آغاز شد و پیش بینی می‌شود بارش‌ها همزمان با غروب امروز در این شهر تقویت شود و همچنین شرایط برای نشست برف فراهم و بتدریج کلانشهر مشهد سفید پوش خواهد شد.

انتظار داریم حدود ساعت ۲۱ جمعه ۲۸ آذرماه، بارش برف در کلانشهر مشهد تشدید و شاهد بارش رویایی برف باشیم که سبب انباشت خوب برف تا اولین ساعات بامداد شنبه خواهد شد.

از صبح شنبه بتدریج بارش برف تضعیف و ظهر شنبه بارش برف در مشهد قطع خواهد شد. طبق آخرین برآوردها میزان برف در نقاط مختلف مشهد بین ۲۰ الی ۲۵ سانت پیش بینی می‌گردد.

    • IR ۰۶:۰۷ - ۱۴۰۴/۰۹/۲۹
      2 0
      پاسخ
      الحمدالله رب العالمین الحمدالله رب العالمین الحمدالله رب العالمین الحمدالله رب العالمین

