https://mehrnews.com/x39VrM ۲۸ آذر ۱۴۰۴، ۱۶:۱۹ کد خبر 6695005 استانها خراسان رضوی استانها خراسان رضوی ۲۸ آذر ۱۴۰۴، ۱۶:۱۹ شدت بارش برف در مشهد مشهد- در این فیلم تصاویری از شدت بارش برف در بزرگراه امام علی(ع) را مشاهده می کنید. دریافت 12 MB گزارشگر: عاطفه وفاییان کد خبر 6695005 کپی شد مطالب مرتبط آغاز بارش برف در مشهد جاده های لغزنده و برفی منتهی به مشهد مقدس کلیه مدارس استان خراسان رضوی فردا غیرحضوری شد وضعیت عادی پروازها در فرودگاه مشهد در پی بارش برف بارش برف در کاخک گناباد برچسبها بارش برف مشهد خراسان رضوی
