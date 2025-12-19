  1. استانها
  2. خراسان رضوی
۲۸ آذر ۱۴۰۴، ۱۶:۱۹

شدت بارش برف در مشهد

شدت بارش برف در مشهد

مشهد- در این فیلم تصاویری از شدت بارش برف در بزرگراه امام علی(ع) را مشاهده می کنید.

دریافت 12 MB

گزارشگر: عاطفه وفاییان

کد خبر 6695005

برچسب‌ها

نظر شما

شما در حال پاسخ به نظر «» هستید.
  • نظرات حاوی توهین و هرگونه نسبت ناروا به اشخاص حقیقی و حقوقی منتشر نمی‌شود.
  • نظراتی که غیر از زبان فارسی یا غیر مرتبط با خبر باشد منتشر نمی‌شود.
    • captcha

    تازه‌ترین اخبار

    پربازدیدترین ها