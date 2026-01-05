پروازهای فرودگاه مشهد از سر گرفته شد

به گزارش خبرگزاری مهر، از صبح دوشنبه همزمان با کاهش دید افقی در مشهد مقدس، پروازهای فرودگاه بینالمللی شهید هاشمینژاد تا این لحظه متوقف شده بود.
بر همین اساس، پروازهای فرودگاه شهید هاشمینژاد از دقایقی پیش از سر گرفته شد.
مشهد- پروازهای فرودگاه بینالمللی شهید هاشمینژاد که بهدلیل شرایط دید پایین لغو شده بود، دقایقی پیش از سر گرفته شد.
