پروازهای فرودگاه مشهد از سر گرفته شد

به گزارش خبرگزاری مهر، از صبح دوشنبه همزمان با کاهش دید افقی در مشهد مقدس، پروازهای فرودگاه بین‌المللی شهید هاشمی‌نژاد تا این لحظه متوقف شده بود.

بر همین اساس، پروازهای فرودگاه شهید هاشمی‌نژاد از دقایقی پیش از سر گرفته شد.