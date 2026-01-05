  1. استانها
پروازهای فرودگاه مشهد از سر گرفته شد

مشهد- پروازهای فرودگاه بین‌المللی شهید هاشمی‌نژاد که به‌دلیل شرایط دید پایین لغو شده بود، دقایقی پیش از سر گرفته شد.

به گزارش خبرگزاری مهر، از صبح دوشنبه همزمان با کاهش دید افقی در مشهد مقدس، پروازهای فرودگاه بین‌المللی شهید هاشمی‌نژاد تا این لحظه متوقف شده بود.

بر همین اساس، پروازهای فرودگاه شهید هاشمی‌نژاد از دقایقی پیش از سر گرفته شد.

