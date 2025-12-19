https://mehrnews.com/x39VkY ۲۸ آذر ۱۴۰۴، ۱۴:۴۹ کد خبر 6694770 استانها خراسان رضوی استانها خراسان رضوی ۲۸ آذر ۱۴۰۴، ۱۴:۴۹ بارش برف در کاخک گناباد مشهد- در این فیلم، تصاویری از بارش برف در بخش کاخک گناباد، در ظهر جمعه ۲۸ آذرماه ۱۴۰۴ را مشاهده میکنید. دریافت 9 MB کد خبر 6694770 کپی شد مطالب مرتبط بارش برف در مشهد آغاز شد وضعیت عادی پروازها در فرودگاه مشهد در پی بارش برف محدودیت تردد در جادههای خراسان رضوی در پی بارش برف و برودت هوا سقوط درخت ۲۰ متری بر روی خودرو در بلوار باهنر مشهد قاسمی: دمای هوای مشهد امشب به منفی ۲ درجه می رسد؛آغاز بارش شدید برف شدت بارش برف در مشهد برچسبها بارش برف خراسان رضوی کاخک گناباد
