به گزارش خبرنگار مهر، حجتالاسلام محمدتقی کرامتی، خطیب جمعه گلپایگان، در ادامه خطبههای این هفته با اشاره به سوءاستفاده دشمن از مطالبات مردمی اظهار کرد: در برخی موارد، جریانهای وابسته به دشمن با سوار شدن بر موج اعتراضات مشروع، مسیر مطالبات را منحرف کرده و اعتراض را به سمت اغتشاش سوق میدهند.
وی افزود: حمله به نهادهای امنیتی، مراکز تصمیمگیری، مساجد، بنیاد شهید و مراکز دینی و ایجاد آشوب و آتشسوزی، هیچ نسبتی با اعتراض صنفی ندارد و این اقدامات، رفتار عناصر سرسپرده و بازیخورده دشمن است.
خطیب جمعه گلپایگان با اشاره به حمایتهای علنی آمریکا و رژیم صهیونیستی از اغتشاشات تصریح کرد: اعلام حمایت و تهدیدهای مستقیم دشمنان نشان میدهد که هدف، ایجاد هرجومرج و ناامنی در کشور است و این مسئله ماهیت واقعی این جریانها را آشکار میکند.
کرامتی با قدردانی از هوشیاری بازاریان و کسبه گفت: الحمدلله با آگاهی و بصیرت اصناف، مسیر اعتراضات قانونی از اغتشاشات جدا شد و نمایندگان کسبه مطالبات خود را از طریق قانونی و با دیدار با رئیسجمهور پیگیری کردند و روند بررسی این مطالبات در حال انجام است.
وی با تأکید بر لزوم برخورد قاطع با عوامل آشوبطلب اظهار کرد: انتظار ملت این است که دستگاه قضائی، امنیتی و انتظامی با جدیت و قاطعیت با اشرار و اوباش برخورد کنند و اجازه ندهند افراد مجرم پس از بازداشت، بدون برخورد متناسب دوباره به صحنه بازگردند و خسارتهای جدیدی به کشور وارد کنند.
خطیب جمعه گلپایگان افزود: ملت ایران با وجود گلایهها و مشکلات اقتصادی، نشان دادند که وارد فاز اغتشاش نمیشوند و حقیقت برای مردم روشن شده است.
وی همچنین با اشاره به وظایف دولت و مجلس گفت: دولت باید در ساماندهی بازار، اقتصاد، تولید، صادرات و واردات و ایجاد ثبات در کسبوکار نقش خود را بهدرستی ایفا کند و مجلس نیز با نظارت دقیق و وضع قوانین کارآمد به این مسیر کمک کند.
کرامتی با تبریک فرا رسیدن ولادت با سعادت امیرالمؤمنین علی (ع) و روز پدر، این مناسبت را به مسلمانان، شیعیان و دوستداران اهل بیت (ع) تبریک گفت.
وی با طرح این پرسش که آیا محبت و ایمان بهتنهایی برای حرکت در مسیر امیرالمؤمنین (ع) کافی است، تأکید کرد: شیعه واقعی تنها با ادعا و محبت شناخته نمیشود، بلکه شیعه کسی است که در کنار ایمان و محبت، التزام عملی به سیره و دستورات امیرالمؤمنین علی (ع) داشته باشد.
خطیب جمعه گلپایگان با اشاره به سخنی از بزرگان فقه شیعه خاطرنشان کرد: تبعیت عملی از امام، در کنار محبت، انسان مؤمن واقعی و شیعه حقیقی را میسازد و جامعه اسلامی را به سمت الگوی صحیح هدایت میکند.
نظر شما