۲۸ آذر ۱۴۰۴، ۱۷:۳۲

قطع اینترنت و تلفن در بشاگرد

بشاگرد- طبق گزارشات، اینترنت و تلفن در بشاگرد قطع شده است.

به گزارش خبرگزاری مهر، از ساعت سه و ۱۰ دقیقه بامداد امروز تلفن و اینترنت در این شهرستان قطع شده است.

برق ۶۴ روستای شهرستان بشاگرد قطع است.

محور بشاگرد به میناب و جاسک هم بسته شده است.

تاکنون در شهرستان بشاگرد ۱۱۸ میلیمتر باران باریده است.

