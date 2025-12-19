قطع اینترنت و تلفن در بشاگرد

به گزارش خبرگزاری مهر، از ساعت سه و ۱۰ دقیقه بامداد امروز تلفن و اینترنت در این شهرستان قطع شده است.
برق ۶۴ روستای شهرستان بشاگرد قطع است.
محور بشاگرد به میناب و جاسک هم بسته شده است.
تاکنون در شهرستان بشاگرد ۱۱۸ میلیمتر باران باریده است.
بشاگرد- طبق گزارشات، اینترنت و تلفن در بشاگرد قطع شده است.
به گزارش خبرگزاری مهر، از ساعت سه و ۱۰ دقیقه بامداد امروز تلفن و اینترنت در این شهرستان قطع شده است.
برق ۶۴ روستای شهرستان بشاگرد قطع است.
محور بشاگرد به میناب و جاسک هم بسته شده است.
تاکنون در شهرستان بشاگرد ۱۱۸ میلیمتر باران باریده است.
نظر شما