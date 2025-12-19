محور سبزوار- طبس مسدود شد

به گزارش خبرگزاری مهر، معاونت اجتماعی و فرهنگی پلیس سبزوار با صدور اطلاعیهای اعلام کرد: محور سبزوار به طبس و بالعکس بهدلیل بارش برف، کولاک و مه شدید، تا اطلاع ثانوی مسدود بوده و تردد وسایل نقلیه در این مسیر امکانپذیر نیست.
بر اساس این اطلاعیه، شرایط جوی حاکم بر منطقه، ایمنی تردد در این محور را با مخاطره جدی مواجه کرده و انسداد جاده با هدف حفظ جان شهروندان و جلوگیری از بروز حوادث احتمالی انجام شده است.
از رانندگان و مسافران درخواست میشود از تردد در این مسیر خودداری کرده و پیش از برنامهریزی برای سفر، آخرین وضعیت راهها را از مراجع رسمی پیگیری کنند. همچنین نیروهای امدادی و انتظامی در محورهای جایگزین در حالت آمادهباش قرار دارند.
