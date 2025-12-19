  1. استانها
۲۸ آذر ۱۴۰۴، ۱۹:۲۰

محور سبزوار- طبس مسدود شد

محور سبزوار- طبس مسدود شد

مشهد- محور سبزوار – طبس تا اطلاع ثانوی به دلیل شرایط نامساعد جوی مسدود شد.

به گزارش خبرگزاری مهر، معاونت اجتماعی و فرهنگی پلیس سبزوار با صدور اطلاعیه‌ای اعلام کرد: محور سبزوار به طبس و بالعکس به‌دلیل بارش برف، کولاک و مه شدید، تا اطلاع ثانوی مسدود بوده و تردد وسایل نقلیه در این مسیر امکان‌پذیر نیست.

بر اساس این اطلاعیه، شرایط جوی حاکم بر منطقه، ایمنی تردد در این محور را با مخاطره جدی مواجه کرده و انسداد جاده با هدف حفظ جان شهروندان و جلوگیری از بروز حوادث احتمالی انجام شده است.

از رانندگان و مسافران درخواست می‌شود از تردد در این مسیر خودداری کرده و پیش از برنامه‌ریزی برای سفر، آخرین وضعیت راه‌ها را از مراجع رسمی پیگیری کنند. همچنین نیروهای امدادی و انتظامی در محورهای جایگزین در حالت آماده‌باش قرار دارند.

    • امیر خیرآبادی IR ۰۱:۰۴ - ۱۴۰۴/۰۹/۲۹
      0 0
      پاسخ
      باید خداوند یکتا را شکر کرد بخاطر رحمت الهی که به کشور ما به ارمغان آورد امیدارم که چند تا تا آخر سال مثل همین بارش ادامه داشته باشد امید بر اینکه امسال سال خوبی برای کشاورزان باشد امیدوارم که کشاورزان مردم در مصرف آب صرفه جوی کنند تا باعث نشود آب های زیر زمینی خیلی کم شود چون نشت زمین خطرات آن باعث کرفتار شدن همه ما می شود الگوی مصرف را جدی باید گرفت در خانه ها شیر آب را کم باز کنیم در موقع شست و شو

