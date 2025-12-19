  1. استانها
۲۸ آذر ۱۴۰۴، ۱۷:۱۰

نجمی: یک کارتن‌خواب بر اثر ریزش سقف حفره در مشهد جان باخت

مشهد- سخنگوی عملیات سازمان آتش‌نشانی مشهد از فوت یک فرد کارتن‌خواب خبر داد که بر اثر ریزش سقف یک حفره در دیواره کال در منطقه توس محبوس شده بود.

آتش‌پاد دوم حسن نجمی در گفتگو با خبرنگار مهر اظهار کرد: ساعت ۱۲:۵۱ ظهر جمعه ۲۸ آذرماه ۱۴۰۴، مورد محبوسی در یک حفره واقع در توس ۳۳ به سامانه ۱۲۵ اعلام شد.

سخنگوی عملیات سازمان آتش‌نشانی مشهد افزود: بلافاصله تیم عملیاتی ایستگاه ۱۴و ایستگاه ۷ به محل اعزام شدند.

وی تصریح کرد: طبق گزارش تیم حاضر در محل، یک مرد کارتن‌خواب درون حفره‌ای که در دیواره یک کال ایجاد کرده بود، بر اثر ریزش سقف آن محبوس شده بود.

نجمی با ابراز تأسف گفت: متأسفانه با حضور نیروهای اورژانس و بررسی شرایط، فوت این فرد تأیید شد.

سخنگوی عملیات سازمان آتش‌نشانی مشهد با اشاره به خطرات اینگونه پناهگاه‌های ناایمن، از شهروندان خواست در صورت مشاهده موارد مشابه یا افراد بی سرپناه در معرض خطر، مراتب را به سرعت به تلفن ۱۳۷ گزارش دهند.


