۲۷ آذر ۱۴۰۴، ۲۰:۴۳

نجمی: انفجار در آپارتمان مشهد ۳ مصدوم بر جا گذاشت

نجمی: انفجار در آپارتمان مشهد ۳ مصدوم بر جا گذاشت

مشهد- سخنگوی عملیات سازمان آتش‌نشانی مشهد از وقوع انفجار در یک آپارتمان سه طبقه در منطقه توس خبر داد که به مصدومیت سه نفر و ایجاد آوار منجر شد.

به گزارش خبرگزاری مهر، آتش‌پاد دوم حسن نجمی اظهار کرد: عصر پنجشنبه انفجار یک آپارتمان سه طبقه واقع در توس ۱۰۹ به مرکز فرماندهی ۱۲۵ اعلام شد.

سخنگوی عملیات سازمان آتش‌نشانی مشهد افزود: بلافاصله آتش‌نشانان ایستگاه ۳۶ در محل حاضر شده و عملیات امداد و نجات را آغاز کردند.

وی تصریح کرد: طبق گزارش فرمانده این انفجار در واحد طبقه سوم به متراژ حدود ۶۰ متر مربع رخ داده و منجر به ایجاد آوار شده است.

نجمی خاطرنشان کرد: در این حادثه سه نفر مصدوم شده‌اند که پس از انجام اقدامات امدادی توسط آتش‌نشانان، به مراکز درمانی منتقل شدند.

سخنگوی عملیات سازمان آتش‌نشانی مشهد تأکید کرد: علت دقیق وقوع این انفجار در دست بررسی است.

