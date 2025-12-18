نجمی: انفجار در آپارتمان مشهد ۳ مصدوم بر جا گذاشت

به گزارش خبرگزاری مهر، آتشپاد دوم حسن نجمی اظهار کرد: عصر پنجشنبه انفجار یک آپارتمان سه طبقه واقع در توس ۱۰۹ به مرکز فرماندهی ۱۲۵ اعلام شد.
سخنگوی عملیات سازمان آتشنشانی مشهد افزود: بلافاصله آتشنشانان ایستگاه ۳۶ در محل حاضر شده و عملیات امداد و نجات را آغاز کردند.
وی تصریح کرد: طبق گزارش فرمانده این انفجار در واحد طبقه سوم به متراژ حدود ۶۰ متر مربع رخ داده و منجر به ایجاد آوار شده است.
نجمی خاطرنشان کرد: در این حادثه سه نفر مصدوم شدهاند که پس از انجام اقدامات امدادی توسط آتشنشانان، به مراکز درمانی منتقل شدند.
سخنگوی عملیات سازمان آتشنشانی مشهد تأکید کرد: علت دقیق وقوع این انفجار در دست بررسی است.
نظر شما