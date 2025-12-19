سقوط درخت ۲۰ متری بر روی خودرو در بلوار باهنر مشهد

به گزارش خبرگزاری مهر، آشیار وحید باخدا اظهار کرد: حادثه سقوط درخت بر روی خودرو در انتهای بلوار باهنر به مرکز فرماندهی ۱۲۵ اعلام شد.

مدیر روابط عمومی سازمان آتش‌نشانی مشهد افزود: بلافاصله آتش‌نشانان ایستگاه ۲۵ در محل حاضر شده و همزمان با عملیات امدادی، همکاران فضای سبز شهرداری نیز برای جمع‌آوری درخت به محل اعزام شدند.

وی تصریح کرد: این درخت تنومند بر روی یک خودروی سمند سورن سقوط کرده بود که با همکاری مشترک نیروها از روی خودرو برداشته و محل ایمن‌سازی شد.

باخدا با اشاره به شرایط جوی و احتمال سقوط درختان دیگر هشدار داد: شهروندان در شرایط بارش برف و باران و وزش باد، باید از پارک خودرو در زیر درختان بلند و کهنسال به شدت پرهیز کنند.