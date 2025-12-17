به گزارش خبرگزاری مهر، آتش‌پاد حمیدرضا کافی‌نیا اظهار کرد: از ساعت آغاز بارش‌ها تا ۲۲:۳۰ شامگاه چهارشنبه ۲۶ آذر ۱۴۰۴، آتش نشانان به طور مداوم در حال پاسخگویی به حوادث ناشی از این شرایط جوی بوده‌اند.

مدیرعامل سازمان آتش‌نشانی مشهد افزود: ۲۹ مورد از این عملیات‌ها برای مدیریت حوادث مرتبط با تأسیسات برق از جمله رهاسازی کابل‌های افتاده بر روی خودروها و دیوارها یا رفع اتصالی انجام شده است. همچنین ۱۸ عملیات برای پاکسازی و برش درختان سقوط‌شده و ۶ مورد برای رفع آب‌افتادگی و نشست در معابر و پارکینگ‌ها به انجام رسیده است.

وی با اشاره به تداوم عملیات‌ها تأکید کرد: همکاران ما با وجود شرایط دشوار جوی، در حال حاضر نیز در سطح شهر مستقر و آماده خدمت‌رسانی هستند.

کافی‌نیا در پایان از شهروندان خواست: به دلیل احتمال یخبندان معابر و کاهش دید، از تردد غیرضروری پرهیز کرده و در صورت مشاهده هرگونه خطری مانند سقوط کابل برق یا درخت، موضوع را از طریق سامانه ۱۲۵ اطلاع‌رسانی کنند.