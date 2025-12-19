احتشامی: ۸۰ خودرو گرفتار در برف در محورهای مواصلاتی کاشان نجات یافتند

سعید احتشامی در گفتگو با خبرنگار مهر با اشاره به بارش برف و باران در مناطق مختلف شهرستان کاشان اظهار کرد: مأموران راهداری کاشان از روز دوشنبه ۲۴ آذرماه در محورهای مختلف شهرستان در حال آماده باش کامل بودند.

وی با اشاره به اینکه با شروع برف مأموران راهداری کاشان در اسرع وقت اقدامات لازم را برای بازگشایی مسیرها انجام دادند، ابراز داشت: برخی از محورها با توجه به بارش چندباره برف و مسدود شدن مسیرها در نوبت‌های مختلف بازگشایی شدند.

رئیس اداره راهداری و حمل و نقل جاده‌ای کاشان تصریح کرد: از ۲۴ آذرماه تاکنون ۸۰ خودرو گرفتار در برف و کولاک توسط مأموران راهداری کاشان نجات یافتند.

وی با اشاره به اینکه در حال حاضر هم مأموران راهداری در محور کامو به قهرود در حال تلاش برای بازگشایی این مسیر هستند، گفت: با توجه به حجم سنگین برف در این مسیر و مسدود بودن آن هم اکنون ماشین آلات این اداره بی وقفه در تلاش هستند تا هر چه سریع‌تر این مسیر بازگشایی شود.

احتشامی با اشاره به اینکه ۱۸ دستگاه از ماشین آلات اداره راهداری کاشان در نقاط مختلف کاشان در راه تلاش برای بازگشایی محورهای مواصلاتی هستند، گفت: ۳۰ نفر از پرسنل راهداری کاشان در بازگشایی مسیرها و محورهای مواصلاتی کاشان در حال تلاش هستند.