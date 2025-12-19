https://mehrnews.com/x39Vqg ۲۸ آذر ۱۴۰۴، ۱۵:۲۲ کد خبر 6694931 استانها مرکزی استانها مرکزی ۲۸ آذر ۱۴۰۴، ۱۵:۲۲ برف و کولاک شدید جاده آشتیان_ورسان آشتیان- در این ویدئو برف و کولاک شدید جاده آشتیان_ورسان را ملاحظه می کنید. دریافت 8 MB کد خبر 6694931 کپی شد مطالب مرتبط برفروبی جاده خمین - الیگودرز (گردنه قره کهریز) حضور راهداران دلیجان برای برفروبی محور نراق- مشهد اردهال برفروبی و نمک پاشی محور آشتیان_راهجرد مدیرکل راهداری گلستان: تلفات جادهای ۱۰ درصد کاهش یافت برفروبی محور نراق - مشهد اردهال به همت راهداران شهرستان دلیجان برچسبها برفروبی آشتیان راهداری
