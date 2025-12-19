هدف نهایی از بازگشایی مرز چیلات دهلران برای ایام اربعین است

به گزارش خبرنگار مهر، عمر الوائلی عمر الوائلی عصر جمعه در دیدار با مسئولان ارشد استان ایلام از توافق مهمی برای افتتاح مرز چیلات خبر داد.
وی پس از برگزاری جلسهای با حضور سفیر جمهوری اسلامی ایران، استاندار ایلام و نماینده مجلس این استان اعلام کرد: در این نشست تصمیم گرفته شد مرز چیلات بهعنوان گذرگاه جدید میان ایران و عراق افتتاح شود.
وی بیان کرد: در مرحله نخست، تبادل مسافر از این مرز بهصورت محدود آغاز خواهد شد و سپس بهتدریج افزایش مییابد.
وی گفت: هدف نهایی، استفاده از مرز چیلات برای تردد زائران اربعین حسینی است تا فشار بر سایر گذرگاهها کاهش یابد.
رئیس گذرگاههای عراق اضافه کرد: همچنین توافق شد این مرز در آینده بهعنوان گذرگاه تجاری فعال شود و زمینه تبادلات اقتصادی میان دو کشور را فراهم کند.
الوائلی تأکید کرد: با افتتاح چیلات، یک گذرگاه جدید به مجموعه مرزهای عراق افزوده میشود و این امر موجب تقویت همکاریها و هماهنگیهای بیشتر با جمهوری اسلامی ایران خواهد شد.
وی در پایان خاطرنشان کرد: تسهیلات لازم برای راهاندازی این مرز در نظر گرفته خواهد شد و این اقدام گامی مثبت در توسعه روابط دو کشور محسوب میشود.
