  1. استانها
  2. تهران
۲۸ آذر ۱۴۰۴، ۲۰:۱۵

گاز مونوکسید کربن در شهرری ۵نفر مصدوم برجای گذاشت

گاز مونوکسید کربن در شهرری ۵نفر مصدوم برجای گذاشت

ری- سخنگوی اورژانس استان تهران گفت: گاز مونوکسید کربن در شهرری ۵نفر مصدوم برجای گذاشت.

به گزارش خبرنگار مهر، شروین تبریزی، سخنگوی مرکز ارتباطات و اعزام اورژانس استان تهران، در جمع خبرنگاران اعلام کرد: امروز شنبه ۲۸ آذر ۱۴۰۴، حوالی ساعت ۱۵:۱۱، گزارشی از یک مورد مسمومیت با گاز منوکسید کربن در محدوده منطقه ۲۰ شهر ری به این مرکز واصل شد.

وی گفت: بلافاصله سه دستگاه آمبولانس و یک خودروی فرماندهی به محل حادثه اعزام شدند.

تبریزی افزود: متأسفانه در این حادثه پنج نفر دچار مسمومیت شدند که تمامی آن‌ها توسط کارشناسان اورژانس در محل تحت مداوا و درمان اولیه قرار گرفتند.

این مقام اورژانس استان تهران جزئیات بیشتری درباره علت حادثه یا وضعیت کنونی مصدومان ارائه نداد.

