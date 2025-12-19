بازگشایی مرز چیلات در راستای توجه دولت چهاردهم به همسایگان است

محمد کاظم آل صادق در گفتگو با خبرنگار مهر از برگزاری نشستی مهم در سفارت ایران با حضور مسئول گذرگاه‌های مرزی عراق، احمد کرمی استاندار ایلام و هیئت همراه خبر داد.

وی گفت: این نشست در ادامه مذاکراتی است که پیش‌تر در دهلران استان ایلام برگزار شد و مصوبه مهمی در خصوص افتتاح مرز چیلات- علی‌غربی به دست آمد. امروز نیز با پیگیری‌های مشترک، توافقات تازه‌ای برای تسریع در روند بازگشایی این مرز حاصل شد.

سفیر ایران در عراق افزود: این اقدامات در راستای سیاست خارجی همسایگی مورد تأکید رئیس‌جمهور و همچنین دیپلماسی استانی وزارت امور خارجه انجام می‌شود و می‌تواند زمینه‌ساز توسعه روابط اقتصادی، تجاری و فرهنگی و تعمیق مناسبات میان دو ملت و دو کشور باشد.

آل‌صادق در پایان تأکید کرد: بازگشایی مرز چیلات نه تنها به تسهیل تردد زائران اربعین کمک خواهد کرد، بلکه ظرفیت‌های تازه‌ای برای صادرات، واردات و همکاری‌های مشترک در حوزه‌های مختلف فراهم می‌آورد.