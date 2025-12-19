  1. استانها
  2. کردستان
۲۸ آذر ۱۴۰۴، ۲۲:۱۷

فعالیت مدارس برخی شهرهای کردستان فردا شنبه ۲۹ آذر ماه غیرحضوری است

سنندج- وضعیت فعالیت مدارس در برخی شهرهای کردستان فردا شنبه ۲۹ آذر ماه به صورت غیرحضوری خواهد بود.

به گزارش خبرگزاری مهر، مدارس برخی شهرستان‌های استان کردستان به دلیل برودت هوا و یخبندان، فردا شنبه ۲۹ آذر غیرحضوری خواهد بود.

فعالیت مدارس شهرستان قروه

بنا بر اعلام فرمانداری شهرستان قروه، در پی کاهش محسوس دما و افزایش احتمال یخ‌زدگی و لغزندگی معابر شهری و جاده‌ای، تمام مدارس مقطع ابتدایی نوبت صبح این شهرستان، فردا شنبه ۲۹ آذرماه به‌صورت غیرحضوری و در بستر شاد برگزار خواهد شد.

فعالیت مدارس شهرستان بیجار

براساس اعلام روابط عمومی فرمانداری شهرستان بیجار هم، با توجه به لغزندگی معابر و برودت شدید هوا در سطح شهرستان بیجار، فردا شنبه ۲۹ آذر ماه ۱۴۰۴، همه مدارس به استثنای امتحانات پایه دوازدهم به صورت غیرحضوری و فعالیت‌های آموزشی در بستر شبکه شاد ادامه خواهد یافت.

فعالیت مدارس سقز

همچنین طبق اعلام فرمانداری شهرستان سقز، مدارس در تمامی مقاطع تحصیلی سطح شهر و روستاهای شهرستان سقز و منطقه زیویه، فردا شنبه با یک ساعت تأخیر شروع بکار خواهند کرد و امتحانات دانش آموزان مطابق برنامه و رأس ساعت مقرر برگزار خواهد شد.

