به گزارش خبرگزار مهر، بیانیه ستاد اعتکاف شهر قم در خصوص تمدید زمان ثبت نام اعتکاف در قم به شرح زیر است.
بسماللهالرحمنالرحیم
با توجه به استقبال گسترده و کمنظیر مردم مؤمن و خداجوی شهر قم از آئین معنوی اعتکاف رجبیه و تکمیل ظرفیت ثبت نام نزدیک به ۱۴۰ مسجد اعتکافی شهر قم و در پاسخ به درخواستهای مکرر اقشار مختلف مردمی جهت فراهم شدن امکان حضور در این مراسم نورانی، به استحضار میرساند؛ نظر به تقاضای فراوان مؤمنین برای شرکت در سنت نبوی اعتکاف ظرفیت ثبتنام در تعدادی از مساجد افزایش یافته و امکان ثبتنام مجدد برای علاقهمندان فراهم گردیده است.
لذا بدینوسیله اعلام میگردد مهلت ثبتنام اعتکاف به مدت یک روز تا پایان روز ۲۹ آذرماه تمدید شده و متقاضیان میتوانند در بازه زمانی اعلامشده نسبت به ثبتنام در مساجد دارای ظرفیت اقدام نمایند.
ستاد اعتکاف شهر قم ضمن قدردانی از اشتیاق معنوی مردم شریف و مؤمن این شهر مقدس توفیق همگان را در بهرهمندی از برکات این آئین نورانی از درگاه خداوند متعال مسئلت مینماید.
