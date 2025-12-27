به گزارش خبرنگار مهر، ثبت‌نام مراسم معنوی اعتکاف رجبیه در سراسر شهرهای استان لرستان از چهارشنبه ۳ دی ماه ۱۴۰۴ آغاز شده و تا چهارشنبه ۱۰ دی ماه ۱۴۰۴ به مدت یک هفته ادامه خواهد داشت.

ثبت نام مراسم اعتکاف در ادارات تبلیغات اسلامی و مساجد منتخب انجام می‌شود و علاقه‌مندان می‌توانند برای ثبت‌نام به این مراکز مراجعه کنند.

ستاد برگزاری مراسم اعتکاف رجبیه اعلام کرده است که برای معتکفان تجربه‌های متنوع و متفاوتی فراهم شده است تا هر گروه بتواند بر اساس نیازها و شرایط خود در مراسم شرکت کند.

این برنامه‌ها شامل اعتکاف‌های عمومی ویژه برادران و همچنین اعتکاف‌های عمومی برای خواهران است.

علاوه بر این، اعتکاف‌های خانوادگی نیز پیش‌بینی شده است که شامل اعتکاف مادر و دختری و اعتکاف پدر و پسری می‌شود.

همچنین برای دانشجویان، نوجوانان و دانش‌آموزان نیز اعتکاف‌های اختصاصی در نظر گرفته شده است تا همه گروه‌های سنی بتوانند از فضیلت معنوی این مراسم بهره‌مند شوند.

ستاد هماهنگی و پشتیبانی اعتکاف استان لرستان با توجه به استقبال گسترده هرسال، اعلام کرده است که اولویت ثبت‌نام با افرادی است که زودتر نسبت به ثبت‌نام اقدام کنند.

این مراسم معنوی فرصتی ویژه برای ارتقای سطح معنویت، خودسازی و تقویت ارتباط با خداوند است و برنامه‌ریزی‌های لازم برای ارائه تجربه‌ای متفاوت به معتکفان در نظر گرفته شده است.