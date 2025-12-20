به گزارش خبرنگار مهر، سلسله‌جلسات «اخلاق و ضیافت معرفتی» با سخنرانی آیت‌الله حسینی بوشهری، عضو هیئت‌رئیسه مجلس خبرگان رهبری و رئیس شورای‌عالی حوزه‌های علمیه کشور، برگزار می‌شود.

این سلسله‌جلسات با محوریت مباحث اخلاقی و معرفتی و با هدف تبیین سبک زندگی دینی، به همت جبهه جهانی شباب‌المقاومة برگزار می‌شود.

بر اساس این گزارش، نخستین جلسه از این سلسله‌نشست‌ها روز شنبه ۲۹ آذرماه رأس ساعت ۱۸:۳۰ در شهر مقدس قم برگزار خواهد شد.

این مراسم ویژه برادران است و حضور طلاب، دانشجویان و عموم جوانان کشورهای مختلف در آن بلامانع اعلام شده است.

گفتنی است علاقه‌مندان برای ثبت‌نام و دریافت اطلاعات تکمیلی می‌توانند به نشانی @qertebatehabadi در پیام‌رسان ایتا مراجعه کنند.

همچنین بنا بر اعلام برگزارکنندگان، در صورت استقبال مخاطبان، این سلسله‌جلسات در مکان جدید ادامه خواهد یافت.