سرهنگ نورانی: کلاهبردار رسیدساز جعلی در نوشهر دستگیر شد

به گزارش خبرگزاری مهر، سرهنگ حجت نورانی اظهار کرد: در پی مراجعه شهروندان به پلیس آگاهی مبنی بر کلاهبرداری از طریق رسید ساز جعلی، لذا رسیدگی به این موضوع در دستور کار پلیس آگاهی قرار گرفت.

وی افزود: مأموران پلیس آگاهی در بررسی‌های اولیه مطلع شدند که متهم پس از بازار هفتگی در خواست مواد غذایی، برنج، و … می‌کند و با ارائه رسید بانکی جعلی ادعا می‌کرد که پول به حساب فروشندگان واریز شده ولی پس از گذشت چند ساعت شکات متوجه می‌شدند که پولی به حسابشان واریز نشده است.

سرهنگ نورانی تصریح کرد: مأموران پلیس آگاهی با اقدامات فنی و شگردهای خاص پلیسی موفق شدند در این خصوص یک کلاهبردار را شناسایی و متهم را در عملیاتی ضربتی در مخفیگاهش دستگیر کنند.

فرمانده انتظامی شهرستان نوشهر با بیان اینکه متهم در بازجویی اولیه تا کنون به بیش از ۵ میلیارد ریال کلاهبرداری از شهروند در نوشهر و شهرهای اطراف اقرار کرده عنوان داشت: متهم پس از سیر مراحل قانونی روانه زندان شد.