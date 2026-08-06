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۱۵ مرداد ۱۴۰۵، ۱۰:۵۵

دستگیری قاتل فراری در نوشهر

دستگیری قاتل فراری در نوشهر

نوشهر - فرمانده انتظامی نوشهر از بازداشت قاتل فراری حین خروج از مرز پس از هشت روز کارویژه اطلاعاتی و عملیاتی پلیس در نقطه صفر مرزی خبر داد.

به گزارش خبرگزاری مهر، سرهنگ حجت نورانی گفت: در پی وقوع نزاع و درگیری منجر به قتل در ۶ مردادماه سال ۱۴۰۵ در یکی از واحدهای صنفی شهرستان نوشهر که منجر به قتل مردی ۴۵ ساله وفرار متهم به قتل از صحنه جنایت شد، موضوع به صورت ویژه در دستور کار کارآگاهان پلیس آگاهی قرار گرفت.

وی تصریح کرد: با انجام اقدامات اطلاعاتی و تحقیقات پلیس آگاهی مشخص شد، قاتل به علت اختلافات شخصی با ضربات چاقو مقتول را از پای در آورد و اقدام به فرار کرد.
فرمانده انتظامی شهرستان نوشهر از اقدامات اطلاعاتی و فنی پلیس برای شناسایی مخفیگاه متهم خبر داد و افزود: رد متهم به قتل در یکی از استان‌های مرزی کشور شناسایی و هماهنگی قضائی برای بازداشت متهم انجام شد.

فرمانده انتظامی نوشهر افزود: پس از ۸ شبانه روز کار ویژه اطلاعاتی و عملیاتی و بازداشت تعدادی از همدستان متهم و توقیف ۴ خودروی آنان سرانجام متهم حین خروج غیرقانونی از مرز شناسایی شد.

سرهنگ نورانی از اقدام سریع و به موقع ماموران پلیس در بازداشت قاتل ۳۵ ساله قبل از خروج غیرقانونی از مرز خبر داد و افزود: متهم پس از تشکیل پرونده برای سیر مراحل قانونی تحویل مرجع قضائی شد.

کد مطلب 6909650

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