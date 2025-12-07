  1. استانها
جاده کندوان تا ظهر چهارشنبه موقتی مسدود است

ساری - فرمانده پلیس‌راه مازندران از مسدود بودن محور کندوان تا ظهر چهارشنبه به دلیل اجرای عملیات عمرانی خبر داد.

خبرگزاری مهر، سرهنگ هادی عبادی از مسدود بودن محور کندوان تا روز چهارشنبه به دلیل اجرای عملیات عمرانی خبر داد و گفت محورهای هراز و سوادکوه در این مدت به‌عنوان مسیرهای جایگزین تردد خواهند بود.

وی افزود: به منظور تکمیل پروژه نصب گالری حفاظتی در محدوده کمرزرد تا ولی‌آباد، محور کندوان تا پایان روز سه‌شنبه از ساعت ۷ تا ۱۹ مسدود است. این انسداد روز چهارشنبه نیز از ساعت ۷ تا ۱۲ ادامه خواهد داشت.

در مدت اجرای عملیات، تردد تنها برای ساکنان بومی و کسبه منطقه کندوان که مقصدشان پیش از محدوده کارگاه عمرانی است، امکان‌پذیر خواهد بود.

گزارش‌ها حاکی است محورهای هراز و سوادکوه در هر دو سمت، اگرچه پرحجم، اما روان بوده و به‌عنوان مسیرهای جایگزین در نظر گرفته شده‌اند.

