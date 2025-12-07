جاده کندوان تا ظهر چهارشنبه موقتی مسدود است

خبرگزاری مهر، سرهنگ هادی عبادی از مسدود بودن محور کندوان تا روز چهارشنبه به دلیل اجرای عملیات عمرانی خبر داد و گفت محورهای هراز و سوادکوه در این مدت به‌عنوان مسیرهای جایگزین تردد خواهند بود.

وی افزود: به منظور تکمیل پروژه نصب گالری حفاظتی در محدوده کمرزرد تا ولی‌آباد، محور کندوان تا پایان روز سه‌شنبه از ساعت ۷ تا ۱۹ مسدود است. این انسداد روز چهارشنبه نیز از ساعت ۷ تا ۱۲ ادامه خواهد داشت.

در مدت اجرای عملیات، تردد تنها برای ساکنان بومی و کسبه منطقه کندوان که مقصدشان پیش از محدوده کارگاه عمرانی است، امکان‌پذیر خواهد بود.

گزارش‌ها حاکی است محورهای هراز و سوادکوه در هر دو سمت، اگرچه پرحجم، اما روان بوده و به‌عنوان مسیرهای جایگزین در نظر گرفته شده‌اند.