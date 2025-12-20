سرهنگ موسی بزرگی در گفتگو با خبرنگار مهر، با بیان اینکه بارندگی‌های شدید برف و باران در پایان هفته گذشته در مقاطعی سبب مسدود شدن برخی از راه‌های استان سمنان شده بود، تاکید کرد: کولاک، برف و کاهش دید تردد جاده‌ای را دچار اختلال کرده بود.

وی افزود: با تلاش راهداران و عوامل امدادی و پلیس راه تمام جاده‌های استان همزمان با صبح شنبه باز و تردد در آنها در حال انجام است.

فرمانده پلیس راه استان سمنان با بیان اینکه تردد در جاده‌های استان هم اکنون بدون مشکل در حال انجام است، تاکید کرد: کماکان پلیس راه از تردد خودروها بدون تجهیزات زمستانی به خصوص زنجیر چرخ در تمام جاده‌های استان سمنان جلوگیری می‌کند که البته این اقدام برای سلامتی و ایمنی مردم انجام می‌شود.

بزرگی با بیان اینکه در فصل زمستان همراه داشتن تجهیزات زمستانی، اطمینان از سلامت بخاری و برف پاک کن همچنین وضعیت فنی موتور اتومبیل ضرورت دارد، بیان کرد: راکبان وسایل نقلیه در فصل زمستان قبل از ورود به جاده‌ها، از همراه داشتن سوخت کافی نیز اطمینان حاصل نمایند همچنین رعایت سرعت و فاصله مطمئن می‌تواند تضمین کننده سفری ایمن باشد.