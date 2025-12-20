به گزارش خبرگزاری مهر، جلسه شورای حفظ حقوق بیت‌المال در اراضی ملی و منابع طبیعی استان هرمزگان به ریاست مجتبی قهرمانی رئیس کل دادگستری استان و با حضور اعضا با دستور کار بررسی آخرین اقدامات محیط زیست و اداره کل مالیاتی در اخذ عوارض سبز صنایع آلاینده برگزار شد.

مجتبی قهرمانی، رئیس کل دادگستری هرمزگان در این نشست بر لزوم انجام مکاتبات جهت اخذ عوارض سبز مربوط به صنایع آلاینده استان هرمزگان که محل استقرار آن‌ها در استان‌های مجاور است تأکید کرد.

وی یادآور شد: سازمان محیط زیست نیز باید در خصوص انجام کارشناسی آلاینده‌ها، حساسیت و دقت کافی را داشته باشد.

قهرمانی همچنین افزود: مالیات پیمانکاران طرح‌های انجام شده در هرمزگان باید در همین استان پرداخت شود.

وی تصریح کرد: در راستای صیانت از حقوق مردم شریف استان هرمزگان، باید فوراً در خصوص مالیات و عوارض ارزش افزوده پرداختی توسط پیمانکاران طرح‌های انجام شده در استان هرمزگان که به محل استقرار واحد تولیدی در استان‌های دیگر واریز شده است با ادارات امور مالیاتی آن استان‌ها مکاتبه شود و پیگیری‌های لازم برای استرداد این وجوه به استان هرمزگان صورت پذیرد.