تأکید رئیس کل دادگستری هرمزگان بر لزوم تسریع در صدور اسناد تک برگ هرمز

بندرعباس- رئیس کل دادگستری هرمزگان بر لزوم تسریع در صدور اسناد تک برگ برای تمامی مالکان در جزیره هرمز تاکید کرد.

به گزارش خبرگزاری مهر، جلسه شورای حفظ حقوق بیت المال در اراضی ملی و منابع طبیعی استان هرمزگان به ریاست مجتبی قهرمانی رئیس کل دادگستری استان و با حضور اعضا با دستور کار بررسی آخرین اقدامات محیط زیست و اداره کل مالیاتی در اخذ عواض سبز صنایع آلاینده و آخرین وضعیت صدور اسناد مالکیت مردم جزیره هرمز برگزار شد.

مجتبی قهرمانی، رئیس کل دادگستری هرمزگان در این نشست با تشکر از اقدامات ادارات ثبت اسناد و بنیاد مسکن در خصوص صدور اسناد مالکیت مردم جزیره هرمز، گفت: اقدام بزرگ و مهمی در این خصوص انجام شده است و بر این اساس مشکلی که سالیان متمادی گریبانگیر مردم هرمز بود با اتخاذ تمهیدات مناسب از مسئولین مربوطه برطرف شده است.

وی افزود: تاکنون تعداد ۷۰۷ سند مالکیت برای مردم جزیره هرمز صادر شده است و همچنین ۱۷۷ سند آماده انتقال به مالکین آنهاست.

قهرمانی در ادامه با تأکید بر لزوم استقرار دفترخانه اسناد رسمی در جزیره هرمز، خاطرنشان کرد: باید این ۱۷۷ نفر شهروند عزیز هرمزی به سرعت به محل دفترخانه در این جزیره دعوت شوند و با انجام تشریفات قانونی در کوتاه‌ترین زمان ممکن، استناد مالکیت خود را تحویل بگیرند.

رئیس کل دادگستری هرمزگان همچنین بر ضرورت تشکیل کارگروه ویژه جهت انجام کارشناسی و تطبیق نقشه در خصوص ۲۷۲ سند دیگر اهالی جزیره هرمز نیز تأکید کرد و گفت: در خصوص تفکیک اسناد مربوط به ۲۳۳ واحد مسکونی در این جزیره هم از اداره راه و شهرسازی می‌خواهیم به سرعت موانع موجود را برطرف کند تا در نهایت مشکل تمامی اهالی جزیره هرمز در خصوص اسناد مالکیت آن‌ها برطرف شود.

