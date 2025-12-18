تأکید رئیس کل دادگستری هرمزگان بر لزوم تسریع در صدور اسناد تک برگ هرمز

به گزارش خبرگزاری مهر، جلسه شورای حفظ حقوق بیت المال در اراضی ملی و منابع طبیعی استان هرمزگان به ریاست مجتبی قهرمانی رئیس کل دادگستری استان و با حضور اعضا با دستور کار بررسی آخرین اقدامات محیط زیست و اداره کل مالیاتی در اخذ عواض سبز صنایع آلاینده و آخرین وضعیت صدور اسناد مالکیت مردم جزیره هرمز برگزار شد.

مجتبی قهرمانی، رئیس کل دادگستری هرمزگان در این نشست با تشکر از اقدامات ادارات ثبت اسناد و بنیاد مسکن در خصوص صدور اسناد مالکیت مردم جزیره هرمز، گفت: اقدام بزرگ و مهمی در این خصوص انجام شده است و بر این اساس مشکلی که سالیان متمادی گریبانگیر مردم هرمز بود با اتخاذ تمهیدات مناسب از مسئولین مربوطه برطرف شده است.

وی افزود: تاکنون تعداد ۷۰۷ سند مالکیت برای مردم جزیره هرمز صادر شده است و همچنین ۱۷۷ سند آماده انتقال به مالکین آنهاست.

قهرمانی در ادامه با تأکید بر لزوم استقرار دفترخانه اسناد رسمی در جزیره هرمز، خاطرنشان کرد: باید این ۱۷۷ نفر شهروند عزیز هرمزی به سرعت به محل دفترخانه در این جزیره دعوت شوند و با انجام تشریفات قانونی در کوتاه‌ترین زمان ممکن، استناد مالکیت خود را تحویل بگیرند.

رئیس کل دادگستری هرمزگان همچنین بر ضرورت تشکیل کارگروه ویژه جهت انجام کارشناسی و تطبیق نقشه در خصوص ۲۷۲ سند دیگر اهالی جزیره هرمز نیز تأکید کرد و گفت: در خصوص تفکیک اسناد مربوط به ۲۳۳ واحد مسکونی در این جزیره هم از اداره راه و شهرسازی می‌خواهیم به سرعت موانع موجود را برطرف کند تا در نهایت مشکل تمامی اهالی جزیره هرمز در خصوص اسناد مالکیت آن‌ها برطرف شود.