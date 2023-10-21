تور ۴ روزه نظارتی قوه قضاییه برای خبرنگاران

به گزارش خبرگزاری مهر، سومین تور نظارتی قوه قضائیه با حضور ۶۰ نفر از خبرنگاران ۴۵ رسانه کشور در استان هرمزگان آغاز شد.
این تور ۴ روزه در استان هرمزگان با محوریت تبیین اقدامات قوه قضائیه در حوزه عدالت اجتماعی، یکپارچگی سامانه گمرک و بنادر، اقدامات انجام شده در حوزه اقتصاد مقاومتی در راستای حل و فصل مشکلات کارخانجات و واحدهای تولیدی برگزار شده است.
در روز اول این تور نظارتی، اهالی رسانه همراه با رئیس کل دادگستری استان هرمزگان و شهردار بندرعباس و دیگر مسئولان استان از پروژههای شهری همچون کوهستان پارک پنجهعلی، پل معلق و زیپ لاین، پارک شهرداری (بوستان آبشار موزیکال آزادشهر)، بوستان صدف و پارک ساوانا بازدید کردند.
این پروژهها از محل مالیاتهایی که با پیگیریهای قوه قضائیه از حوزههای شهری و شهرداریها، در طول یک سال و نیم اخیر اخذ شده، ساخته شدهاند.
مجتبی قهرمانی رئیس کل دادگستری هرمزگان در حاشیه بازدید خبرنگاران از پروژههای شهری بندرعباس در منطقه پنجهعلی اظهار کرد: این تور نظارتی با موضوع و محوریت عدالت اجتماعی از طرف مرکز رسانه قوه قضائیه در حال برگزاری است.
وی افزود: با ورود دادگستری استان هرمزگان، پرداخت مالیات شرکتهای بزرگ در محل فعالیتشان در استان محقق شده است. این امر باعث تحول در حوزه پرداخت مالیات و جلوگیری از فرار مالیاتی شده است.
قهرمانی گفت: پرداخت مالیات در استان درآمدهای پایدار شهرداری را افزایش داده و باعث شده شهرداری بدهیهای خود را تسویه و پروژههایی را در راستای خدمترسانی بهتر به مردم آغاز کند.
رئیس کل دادگستری استان هرمزگان خاطرنشان کرد: طبق آمار اداره کل مالیاتی، سال گذشته و ۶ ماهه نخست امسال حدود ۴ هزار میلیارد تومان از محل عوارض ارزش افزوده مالیاتها به شهرداری و دهیاریها پرداخت شده و اینمبالغ در راستای ارائه خدمات شهری و عدالت اجتماعی هزینه شده است.
گفتنی است، اولین تور نظارتی قوه قضائیه، با حضور ۸۰ تن از اصحاب رسانه از زندان رجاییشهر برگزار شد و خبرنگاران در جریان روند تخلیه این زندان قرار گرفتند.
دومین تور نظارتی مرکز رسانه قوه قضائیه نیز با حضور بیش از ۲۰ رسانه اعم از صداوسیما، روزنامهها و خبرگزاریهای کشور، در استان گلستان برگزار شد و خبرنگاران در جریان اقدامات دستگاه قضا برای اجرای طرح گردشگری جزیره آشوراده و جلوگیری از ساخت و سازهای غیر مجاز در روستای زیارت قرار گرفتند.
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