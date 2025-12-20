رسانه آمریکایی: «یوروویژن» به خاطر حضور اسرائیل در معرض فروپاشی است

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از خبرگزاری دولتی یمن، دیو کیتینگ روزنامهنگار آمریکایی متخصص امور اروپا در یادداشتی هشدار داد که مسابقه آواز یوروویژن با خطر فروپاشی مواجه است، زیرا تعداد فزایندهای از کشورها تصمیم گرفتهاند در اعتراض به حضور رژیم صهیونیستی، از رقابتها کنارهگیری کنند.
کیتینگ توضیح داد که موج انصرافها، یوروویژن را در بحرانی بیسابقه قرار داده و خاطرنشان کرد که نهاد اروپایی مسئول برگزاری این رویداد ممکن است نتواند اصلاحات لازم را برای بازگرداندن کشورها انجام دهد و پیامدهای سیاسی و رسانهای ناشی از آنرا جبران کند.
وی افزود: ادامه این وضعیت، آینده یوروویژن را بهعنوان یک رویداد هنری تهدید میکند و آن را به عرصهای از منازعات سیاسی تبدیل میکند که برگزارکنندگان قادر به مدیریت آن نیستند.
پس از آنکه پنج کشور در اعتراض به اجازه حضور رژیم صهیونیستی از سوی برگزارکنندگان یوروویژن ۲۰۲۶، این رقابت را تحریم کردند، نمو متلر برنده یوروویژن سال ۲۰۲۴، جایزهاش را پس داد.
نمو از سوئیس که پیروز فینال بزرگ مسابقه آواز یوروویژن در مالمو سوئد شده بود، در بیانیهای گفت جام پیروزی ۲۰۲۴ خود را پس خواهد داد زیرا به (رژیم) اسرائیل اجازه داده شده در دوره بعدی این مسابقه موسیقی پاپ شرکت کند.
وی گفت: یوروویژن میگوید طرفدار وحدت، شمول و کرامت برای همه مردم است در حالی که نسلکشی مداوم اسرائیل علیه مردم غزه نشان داد این آرمانها با تصمیمات برگزارکنندگان در تضاد هستند.
اتحادیه پخش اروپا که یوروویژن را برگزار میکند، به رژیم صهیونیستی اجازه داد تا در رویداد سال آینده در اتریش شرکت کند و این موضوع موجب شد اسپانیا، هلند، ایرلند، ایسلند و اسلوونی اعلام کنند که این مسابقه را تحریم خواهند کرد.
