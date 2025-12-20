به گزارش خبرنگار مهر، کاظم کاظمی صبح شنبه در جلسه شورای اداری شهرستان بیجار که در محل فرمانداری برگزار شد، اظهار کرد: از امروز مراحل و فرایند انتخابات آغاز شده و این رویداد ملی نیازمند همکاری، همدلی و مسئولیت‌پذیری همه دستگاه‌های اجرایی است.

وی افزود: هیچ‌گونه رفتار یا اظهارنظر تنش‌آفرین که موجب دلسردی مردم از انتخابات شود، قابل پذیرش نیست و در صورت مشاهده، برخورد قانونی انجام خواهد شد.

فرماندار بیجار با تأکید بر لزوم تکریم ارباب‌رجوع گفت: بدرفتاری با مردم به هیچ عنوان پذیرفته نیست و در صورت گزارش تخلف، با فرد خاطی برخورد جدی صورت می‌گیرد.

کاظمی در بخش دیگری از سخنان خود با اشاره به شرایط جوی و احتمال بارش برف، تصریح کرد: اداره راهداری موظف است اقدامات لازم در زمینه برف‌روبی و ایمن‌سازی راه‌ها را انجام دهد تا از بروز حوادث ناگوار جلوگیری شود.

وی با بیان اینکه بیشترین راه‌های مواصلاتی استان در شهرستان بیجار قرار دارد، ادامه داد: این موضوع مسئولیت ما را سنگین‌تر می‌کند و نباید هیچ‌گونه کاهلی در انجام وظایف پذیرفته شود.

دکه‌های شهر نیازمند ساماندهی و بازسازی است

فرماندار بیجار ورودی‌های شهر را آبروی شهرستان دانست و گفت: دکه‌های سطح شهر باید ساماندهی و بازسازی شوند و پایان هفته آخرین فرصت برای انجام این کار است.

کاظمی در خصوص واگذاری زمین نیز تأکید کرد: اداره راه و شهرسازی باید با رعایت عدالت، زمین را به ادارات و صنوف اختصاص دهد و واگذاری به افراد خاص در مناطق مشخص به هیچ عنوان نباید صورت بگیرد.

وی با اشاره به اهمیت عدالت در مدیریت افزود: مردم بی‌عدالتی را نمی‌پذیرند و رفتار ناعادلانه برخی مسئولان موجب بدبینی جامعه شده است و همان‌گونه که رئیس‌جمهور اعلام کرده، میزان رضایت یا نارضایتی مردم نتیجه عملکرد مسئولان است و داور اصلی، خود مردم هستند.

اصناف منصف تقدیر شوند

فرماندار بیجار در ادامه بر ضرورت تنظیم بازار تأکید کرد و گفت: صنوف منصف باید شناسایی و معرفی شوند و از آنها تقدیر شود تا مردم بتوانند در شرایط اقتصادی فعلی و مناسبت‌هایی مانند شب یلدا و نوروز، با آرامش بیشتری خرید کنند.

وی همچنین از ارزیابی عملکرد ادارات در پایان سال خبر داد و تصریح کرد: ارزیابی‌ها به‌صورت دقیق انجام می‌شود و عملکرد دستگاه‌ها ملاک قضاوت خواهد بود.

کاظمی در پایان با اشاره به پروژه جاده یاسوکند، آن را یکی از موضوعات مهم شهرستان دانست و گفت: این پروژه باید با جدیت پیگیری شود و مشکلاتی مانند جابه‌جایی فیبر نوری، تیرهای برق و خطوط گاز که در مرحله طراحی و بازدید میدانی لحاظ نشده، موجب تأخیر در اجرا شده است و دستگاه‌های مسئول باید هرچه سریع‌تر وظایف خود را انجام دهند تا پروژه وارد فاز اجرایی شود.