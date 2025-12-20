  1. استانها
  2. کردستان
۲۹ آذر ۱۴۰۴، ۱۱:۳۹

کاظمی: همه ظرفیت‌های ادارات برای برگزاری انتخابات سالم بسیج شود

بیجار – فرماندار بیجار با تأکید بر آغاز رسمی فرایند انتخابات، گفت: انتخابات مهم‌ترین رویداد کشور است و همه دستگاه‌های اجرایی موظف‌اند با بسیج امکانات برای برگزاری انتخابات سالم آماده شوند.

به گزارش خبرنگار مهر، کاظم کاظمی صبح شنبه در جلسه شورای اداری شهرستان بیجار که در محل فرمانداری برگزار شد، اظهار کرد: از امروز مراحل و فرایند انتخابات آغاز شده و این رویداد ملی نیازمند همکاری، همدلی و مسئولیت‌پذیری همه دستگاه‌های اجرایی است.

وی افزود: هیچ‌گونه رفتار یا اظهارنظر تنش‌آفرین که موجب دلسردی مردم از انتخابات شود، قابل پذیرش نیست و در صورت مشاهده، برخورد قانونی انجام خواهد شد.

فرماندار بیجار با تأکید بر لزوم تکریم ارباب‌رجوع گفت: بدرفتاری با مردم به هیچ عنوان پذیرفته نیست و در صورت گزارش تخلف، با فرد خاطی برخورد جدی صورت می‌گیرد.

کاظمی در بخش دیگری از سخنان خود با اشاره به شرایط جوی و احتمال بارش برف، تصریح کرد: اداره راهداری موظف است اقدامات لازم در زمینه برف‌روبی و ایمن‌سازی راه‌ها را انجام دهد تا از بروز حوادث ناگوار جلوگیری شود.

وی با بیان اینکه بیشترین راه‌های مواصلاتی استان در شهرستان بیجار قرار دارد، ادامه داد: این موضوع مسئولیت ما را سنگین‌تر می‌کند و نباید هیچ‌گونه کاهلی در انجام وظایف پذیرفته شود.

دکه‌های شهر نیازمند ساماندهی و بازسازی است

فرماندار بیجار ورودی‌های شهر را آبروی شهرستان دانست و گفت: دکه‌های سطح شهر باید ساماندهی و بازسازی شوند و پایان هفته آخرین فرصت برای انجام این کار است.

کاظمی در خصوص واگذاری زمین نیز تأکید کرد: اداره راه و شهرسازی باید با رعایت عدالت، زمین را به ادارات و صنوف اختصاص دهد و واگذاری به افراد خاص در مناطق مشخص به هیچ عنوان نباید صورت بگیرد.

وی با اشاره به اهمیت عدالت در مدیریت افزود: مردم بی‌عدالتی را نمی‌پذیرند و رفتار ناعادلانه برخی مسئولان موجب بدبینی جامعه شده است و همان‌گونه که رئیس‌جمهور اعلام کرده، میزان رضایت یا نارضایتی مردم نتیجه عملکرد مسئولان است و داور اصلی، خود مردم هستند.

اصناف منصف تقدیر شوند

فرماندار بیجار در ادامه بر ضرورت تنظیم بازار تأکید کرد و گفت: صنوف منصف باید شناسایی و معرفی شوند و از آنها تقدیر شود تا مردم بتوانند در شرایط اقتصادی فعلی و مناسبت‌هایی مانند شب یلدا و نوروز، با آرامش بیشتری خرید کنند.

وی همچنین از ارزیابی عملکرد ادارات در پایان سال خبر داد و تصریح کرد: ارزیابی‌ها به‌صورت دقیق انجام می‌شود و عملکرد دستگاه‌ها ملاک قضاوت خواهد بود.

کاظمی در پایان با اشاره به پروژه جاده یاسوکند، آن را یکی از موضوعات مهم شهرستان دانست و گفت: این پروژه باید با جدیت پیگیری شود و مشکلاتی مانند جابه‌جایی فیبر نوری، تیرهای برق و خطوط گاز که در مرحله طراحی و بازدید میدانی لحاظ نشده، موجب تأخیر در اجرا شده است و دستگاه‌های مسئول باید هرچه سریع‌تر وظایف خود را انجام دهند تا پروژه وارد فاز اجرایی شود.

