به گزارش خبرگزاری مهر، حجتالاسلاموالمسلمین سیدکاظم موسوی صبح شنبه در آئین تودیع و معارفه دادستان عمومی و انقلاب مرکز استان قم که در مرکز آموزش قضات برگزار شد، اظهار کرد: خدمت در استان قم به دلیل جایگاه ویژه مذهبی و حساسیتهای خاص آن، نیازمند شناخت اجتماعی عمیق و تعهد مضاعف است.
وی با اشاره به سوابق علیاصغر سلطانی، دادستان جدید قم افزود: وی از چهرههای شناختهشده دستگاه قضائی استان است و شناخت دقیق از شهر قم، همکاران قضائی و مسائل اجتماعی دارد و از نظر تعهد دینی و اخلاقی فردی مورد اعتماد محسوب میشود.
رئیسکل دادگستری قم همچنین با تقدیر از خدمات حجتالاسلاموالمسلمین حسن غریب در دوران تصدی دادستانی گفت: اقدامات مؤثر ایشان در حوزههای حقوق عامه، مسائل زیستمحیطی، اقتصاد مقاومتی و همکاری با دستگاههای اجرایی قابل توجه بوده و نقش بسزایی در ارتقای کیفیت خدمات قضائی داشته است.
وی افزود: میانگین زمان رسیدگی به پروندهها در دادگستری قم به ۴۹ روز کاهش یافته و استان در شاخصهای سرعت رسیدگی و کیفیت آرای قضائی در زمره استانهای برتر کشور قرار دارد. حوزه داوری، میانجیگری و پژوهشهای قضائی نیز رتبههای بالایی کسب کرده و تاکنون بیش از ۲۳ جلسه نقد و تحلیل آرای قضائی با همکاری مراکز علمی و حوزههای علمیه برگزار شده است.
حجتالاسلاموالمسلمین موسوی با تأکید مجدد بر اهمیت مسائل فرهنگی و اجتماعی تصریح کرد: توجه به عفاف، حجاب و حیا از مطالبات جدی مردم متدین قم است و دستگاه قضائی همواره در کنار پیگیری امور قضائی، اقدامات فرهنگی را دنبال میکند.
وی در پایان ضمن تبریک به دادستان جدید قم گفت و افزود: مسئولیت دادستانی سنگین و اثرگذار است و امیدواریم با توسل به حضرت فاطمه معصومه سلاماللهعلیها، این مسئولیت خطیر به بهترین شکل انجام شود و خدمت به مردم و نظام با صداقت، تعهد و اخلاص ادامه یابد.
