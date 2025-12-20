به گزارش خبرگزاری مهر، عباس خسروی افزود: این بانوی ۶۴ ساله که دارای بیماری آلزایمر بود، صبح روز ۲۸ آذرماه از خانه خارج شد و خانواده اطلاعی از وی نداشتند، تا اینکه خانواده پس از جستجو لباس‌های این خانم را در کنار پل پیدا کردند و مفقود شدن این بانو را به جمعیت هلال احمر اعلام کردند.

وی به اعزام ۲ تیم عملیات و جستجو از پایگاه شهدای سامان به محل حادثه در محدوه روستای کاهکش تا چم‌خرم در ظهر روز جمعه خبر داد و گفت: پس از چندین ساعت جستجوی مستمر جسد فرد مفقود شده کشف شد.

خسروی اظهار داشت: در نهایت پیکر این فرد با همکاری عوامل حاضر در محل و گروه‌های مردمی که به صورت خودجوش در محل حاضر بودند، پیدا و تحویل مراجع قضائی داده شد.