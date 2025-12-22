  1. استانها
  2. آذربایجان غربی
۱ دی ۱۴۰۴، ۱۰:۱۳

حادثه غرق‌شدگی در استخر معدن سنگ هفتوان سلماس؛ یک نفر جان باخت

ارومیه- رئیس اورژانس آذربایجان غربی از فوت یک نفر به دلیل غرق شدن در استخر معدن سنگ هفتوان سلماس خبر داد.

به گزارش خبرگزاری مهر فرزین رضازاده در این زمینه افزود: گزارش غرق‌شدگی یک مرد ۳۰ ساله در سلماس، روز یکشنبه در مسیر هفتوان به سمت ملحم، استخر معدن سنگ به مرکز پیام اورژانس ۱۱۵ اعلام شد.

وی ادامه داد: بلافاصله یک دستگاه آمبولانس به محل حادثه اعزام شد، اما متأسفانه با وجود حضور عوامل اورژانس و انجام بررسی‌ها و اقدامات لازم، مشخص شد فرد حادثه‌دیده فاقد علائم حیاتی بوده و جان خود را از دست داده بود.

رضازاده با تأکید بر رعایت نکات ایمنی، از شهروندان خواست از شنا در استخرها و منابع آبی غیرایمن و فاقد نظارت جداً خودداری کنند.

