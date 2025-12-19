به گزارش خبرگزاری مهر، سعید منشی گفت: حدود ساعت یک بامداد جمعه ۲۸ آذرماه، گزارشی مبنی بر غرقشدن یک دستگاه خودروی آفرود در یکی از رودخانههای فصلی اطراف شهر لار دریافت شد.
وی ادامه داد: این خودرو که قصد عبور از یک آبنما و تردد به سمت باغشهری در این منطقه را داشت، به دلیل شدت جریان آب دچار حادثه شد و دو سرنشین آن مفقود شدند.
رئیس سازمان آتشنشانی لار افزود: بلافاصله پس از اعلام حادثه و با هماهنگی ستاد مدیریت بحران شهرستان، نیروهای امدادی به همراه نیروهای نظامی و انتظامی عملیات جستوجو را آغاز کردند و پس از حدود یک ساعت، خودروی واژگونشده در داخل رودخانه پیدا شد، اما اثری از سرنشینان مشاهده نشد.
منشی گفت: عملیات جستوجو با تلاش مستمر نیروهای امدادی، نظامی و انتظامی ادامه یافت و در نهایت پس از حدود هشت ساعت، پیکر بیجان این دو نفر در رودخانه و پیش از ورودی شهر لار کشف شد.
رئیس سازمان آتشنشانی لار افزود: پیکر جانباختگان برای انجام مراحل قانونی و بررسیهای تکمیلی به مراجع ذیصلاح منتقل شده است.
