۲۸ آذر ۱۴۰۴، ۱۵:۴۹

۲ نفر بر اثر غرق‌شدگی خودرو در رودخانه فصلی لار جان باختند

لار-رئیس آتش نشانی لار گفت:در پی بارندگی‌های اخیر و طغیان یکی از رودخانه‌های فصلی اطراف شهر لار،یک دستگاه خودروی آفرود دچار غرق‌شدگی شد که در این حادثه دو سرنشین خودرو جان خود را از دست داد.

به گزارش خبرگزاری مهر، سعید منشی گفت: حدود ساعت یک بامداد جمعه ۲۸ آذرماه، گزارشی مبنی بر غرق‌شدن یک دستگاه خودروی آفرود در یکی از رودخانه‌های فصلی اطراف شهر لار دریافت شد.

وی ادامه داد: این خودرو که قصد عبور از یک آبنما و تردد به سمت باغ‌شهری در این منطقه را داشت، به دلیل شدت جریان آب دچار حادثه شد و دو سرنشین آن مفقود شدند.

رئیس سازمان آتش‌نشانی لار افزود: بلافاصله پس از اعلام حادثه و با هماهنگی ستاد مدیریت بحران شهرستان، نیروهای امدادی به همراه نیروهای نظامی و انتظامی عملیات جست‌وجو را آغاز کردند و پس از حدود یک ساعت، خودروی واژگون‌شده در داخل رودخانه پیدا شد، اما اثری از سرنشینان مشاهده نشد.

منشی گفت: عملیات جست‌وجو با تلاش مستمر نیروهای امدادی، نظامی و انتظامی ادامه یافت و در نهایت پس از حدود هشت ساعت، پیکر بی‌جان این دو نفر در رودخانه و پیش از ورودی شهر لار کشف شد.

رئیس سازمان آتش‌نشانی لار افزود: پیکر جان‌باختگان برای انجام مراحل قانونی و بررسی‌های تکمیلی به مراجع ذی‌صلاح منتقل شده است.

