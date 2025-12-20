به گزارش خبرگزاری مهر، بیژن طاهری اظهار کرد: از تاریخ ۲۵ آذر ۱۴۰۴ تا روز ۲۹ آذر ۱۴۰۴، در مجموع ۲۴ حادثه ناشی از برف و کولاک در سطح استان به ثبت رسید که ۲۱ مورد آن مربوط به حوادث بین‌شهری بوده است.

وی افزود: در این بازه زمانی، ۱۱۹ خانوار با جمعیت ۳۶۰ نفر دچار حادثه شدند که از این تعداد، ۳۳۶ نفر خدمات امدادی دریافت کردند. همچنین امدادگران هلال‌احمر موفق شدند ۳۴۷ نفر گرفتار در برف و سیلاب و ۱۲۱ دستگاه خودرو را رهاسازی کنند.

مدیرعامل جمعیت هلال‌احمر استان چهارمحال و بختیاری با اشاره به سایر اقدامات انجام‌شده گفت: ۲ نفر به مناطق امن منتقل شدند و در راستای حمایت‌های معیشتی، ۱۷ نفر اقلام غذایی و ۱۰ نفر اقلام زیستی دریافت کردند.

طاهری ادامه داد: این عملیات‌ها با مشارکت ۳۰ تیم عملیاتی شامل ۴۹ نفر پرسنل امداد و نجات و ۵۱ داوطلب انجام شد که مجموعاً ۱۰۰ نیروی عملیاتی و ۲۸ دستگاه ناوگان ترابری در این مأموریت‌ها به‌کارگیری شدند.