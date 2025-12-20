صالحیان: دستگاه های امدادرسانی ایلام آماده خدمات در فصل زمستان هستند

به گزارش خبرنگار مهر، تاج الدین صالحیان صبح شنبه در آئین رزمایش طرح ترافیکی زمستان ۱۴۰۴ با اشاره به جایگاه امنیت در نظام اسلامی گفت: تأمین امنیت داخلی و صیانت از جان مردم، مسئولیتی است که بدون همکاری دستگاهها و مشارکت مردم محقق نمیشود.
وی افزود: امنیت موضوعی چندبعدی است و هیچ نهادی بهتنهایی قادر به تحقق آن نیست. هماهنگی میان پلیس، راهداری، اورژانس، آتشنشانی، هلالاحمر و سایر دستگاههای خدماترسان، شرط اصلی ایجاد آرامش و نظم اجتماعی است.
صالحیان با قدردانی از تلاش نیروهای انتظامی و امدادی استان تصریح کرد: «حضور شبانهروزی این مجموعهها در شرایط سخت، سرمایه اعتماد اجتماعی را تقویت کرده و احساس امنیت را در جامعه افزایش میدهد.
معاون سیاسی، امنیتی و اجتماعی استاندار ایلام تأکید کرد: حتی یک تلفات جادهای زیبنده نظام جمهوری اسلامی نیست. هدفگذاری ما برای زمستان پیشرو، کاهش حوادث و دستیابی به زمستانی بدون تلفات است.
وی در پایان اظهار امیدواری کرد: با تداوم همافزایی دستگاهها و مشارکت مردم، استان ایلام زمستانی ایمن را پشت سر بگذارد و خبرهای خوشی از کاهش حوادث جادهای به مردم اعلام شود.
