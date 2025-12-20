  1. استانها
  2. ایلام
۲۹ آذر ۱۴۰۴، ۱۱:۵۸

صالحیان: دستگاه های امدادرسانی ایلام آماده خدمات در فصل زمستان هستند

صالحیان: دستگاه های امدادرسانی ایلام آماده خدمات در فصل زمستان هستند

ایلام - معاون سیاسی، امنیتی و اجتماعی استاندار ایلام گفت: دستگاه های امدادرسانی ایلام آماده خدمات رسانی در جاده های استان در فصل زمستان هستند.

به گزارش خبرنگار مهر، تاج الدین صالحیان صبح شنبه در آئین رزمایش طرح ترافیکی زمستان ۱۴۰۴ با اشاره به جایگاه امنیت در نظام اسلامی گفت: تأمین امنیت داخلی و صیانت از جان مردم، مسئولیتی است که بدون همکاری دستگاه‌ها و مشارکت مردم محقق نمی‌شود.

وی افزود: امنیت موضوعی چندبعدی است و هیچ نهادی به‌تنهایی قادر به تحقق آن نیست. هماهنگی میان پلیس، راهداری، اورژانس، آتش‌نشانی، هلال‌احمر و سایر دستگاه‌های خدمات‌رسان، شرط اصلی ایجاد آرامش و نظم اجتماعی است.

صالحیان با قدردانی از تلاش نیروهای انتظامی و امدادی استان تصریح کرد: «حضور شبانه‌روزی این مجموعه‌ها در شرایط سخت، سرمایه اعتماد اجتماعی را تقویت کرده و احساس امنیت را در جامعه افزایش می‌دهد.

معاون سیاسی، امنیتی و اجتماعی استاندار ایلام تأکید کرد: حتی یک تلفات جاده‌ای زیبنده نظام جمهوری اسلامی نیست. هدف‌گذاری ما برای زمستان پیش‌رو، کاهش حوادث و دستیابی به زمستانی بدون تلفات است.

وی در پایان اظهار امیدواری کرد: با تداوم هم‌افزایی دستگاه‌ها و مشارکت مردم، استان ایلام زمستانی ایمن را پشت سر بگذارد و خبرهای خوشی از کاهش حوادث جاده‌ای به مردم اعلام شود.

کد خبر 6695765

برچسب‌ها

نظر شما

شما در حال پاسخ به نظر «» هستید.
  • نظرات حاوی توهین و هرگونه نسبت ناروا به اشخاص حقیقی و حقوقی منتشر نمی‌شود.
  • نظراتی که غیر از زبان فارسی یا غیر مرتبط با خبر باشد منتشر نمی‌شود.
    • captcha

    تازه‌ترین اخبار

    پربازدیدترین ها