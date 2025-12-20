  1. سلامت
  2. نظام سلامت
۲۹ آذر ۱۴۰۴، ۱۵:۱۳

علائم غیرطبیعی بدن، هشدار جدی برای سرطان است

یک دانشیار دانشگاه علوم پزشکی تهران، با تأکید بر اهمیت اقدام به موقع در درمان سرطان گفت: سرطان بیماری‌ای است که در صورت تشخیص زودهنگام و شروع سریع درمان، قابل کنترل و درمان خواهد بود.

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از وبدا، حسین کامران‌زاده، فوق تخصص خون، سرطان و پیوند سلول‌های بنیادی و دانشیار دانشگاه علوم پزشکی تهران، با بیان اینکه سرعت عمل مهم‌ترین عامل در موفقیت درمان سرطان است، افزود: هر علامت غیرطبیعی در بدن از جمله خونریزی‌های غیرمعمول، وجود توده، سرفه‌های طولانی همراه با خلط یا خون، می‌تواند نشانه‌ای از سرطان باشد و باید جدی گرفته شود. مراجعه دوره‌ای به پزشک و بیان دقیق علائم، نخستین گام در پیشگیری از تأخیر در درمان است.

کامران‌زاده دو مانع اصلی در مسیر درمان را چنین توضیح داد: بی‌توجهی به علائم اولیه و نادیده گرفتن هشدارهای بدن که موجب می‌شود فرصت طلایی درمان از دست برود. عدم پذیرش تشخیص بیماری از سوی بیمار یا خانواده و اتلاف وقت در مراجعه‌های مکرر به مراکز مختلف، روند درمان را به تأخیر می‌اندازد.

وی ادامه داد: پس از تشخیص، پزشکان فوق تخصص خون و آنکولوژی بر اساس شرایط بیمار، طرح درمانی شامل جراحی، شیمی‌درمانی، پرتودرمانی یا سایر روش‌ها را برنامه‌ریزی می‌کنند. بهترین پزشک همان متخصص در دسترس و نزدیک به بیمار است و نباید زمان طلایی درمان صرف جست‌وجوی طولانی برای پزشکان دیگر شود.

این دانشیار دانشگاه علوم پزشکی تهران در مصاحبه با رادیو سلامت خاطر نشان کرد: مشورت با پزشکان دیگر اشکالی ندارد، اما نباید موجب تأخیر در آغاز درمان شود. سرطان را باید جدی گرفت؛ با تشخیص زودهنگام و شروع سریع درمان می‌توان به نتایج مطلوب دست یافت و امید به زندگی بیماران را افزایش داد.

