  1. استانها
  2. هرمزگان
۸ اردیبهشت ۱۴۰۵، ۱۵:۳۲

شناسایی و توقیف کامیون حامل ۲۲ هزار لیتر سوخت قاچاق در حاجی آباد

حاجی آباد- فرمانده انتظامی حاجی آباد از شناسایی و توقیف یک کامیون حامل سوخت و کشف ۲۲ هزار لیتر گازوئیل قاچاق در این شهرستان خبر داد.

به گزارش خبرگزاری مهر، سرهنگ علی اکبر نظری بیان داشت: ماموران انتظامی پاسگاه گهکم شهرستان حاجی آباد در ادامه طرح مبارزه با قاچاق کالا و ارز، روز گذشته حین گشت زنی و کنترل محور حاجی آباد به بندرعباس به یک دستگاه کامیون تریلی کشنده تانکر مشکوک شده و دستور توقف دادند.

وی افزود: ماموران جهت بررسی کامیون مورد نظر را متوقف و در بازرسی از آن ۲۲ هزار لیتر گازوئیل قاچاق کشف و ضبط شد.

این مسئول انتظامی ارزش مالی سوخت کشف شده از این کامیون را بنا به اعلام نظر کارشناسان اقتصادی ۱۰ میلیارد ریال عنوان نموده و اظهار داشت: در این رابطه یک متهم دستگیر و با تشکیل پرونده جهت سیر مراحل قانونی به دستگاه قضائی معرفی شد.

کد مطلب 6813995

برچسب‌ها

نظر شما

شما در حال پاسخ به نظر «» هستید.
  • نظرات حاوی توهین و هرگونه نسبت ناروا به اشخاص حقیقی و حقوقی منتشر نمی‌شود.
  • نظراتی که غیر از زبان فارسی یا غیر مرتبط با خبر باشد منتشر نمی‌شود.
    • captcha

    پربازدیدها

    پربحث‌ها