شناسایی و توقیف کامیون حامل ۲۲ هزار لیتر سوخت قاچاق در حاجی آباد

به گزارش خبرگزاری مهر، سرهنگ علی اکبر نظری بیان داشت: ماموران انتظامی پاسگاه گهکم شهرستان حاجی آباد در ادامه طرح مبارزه با قاچاق کالا و ارز، روز گذشته حین گشت زنی و کنترل محور حاجی آباد به بندرعباس به یک دستگاه کامیون تریلی کشنده تانکر مشکوک شده و دستور توقف دادند.

وی افزود: ماموران جهت بررسی کامیون مورد نظر را متوقف و در بازرسی از آن ۲۲ هزار لیتر گازوئیل قاچاق کشف و ضبط شد.

این مسئول انتظامی ارزش مالی سوخت کشف شده از این کامیون را بنا به اعلام نظر کارشناسان اقتصادی ۱۰ میلیارد ریال عنوان نموده و اظهار داشت: در این رابطه یک متهم دستگیر و با تشکیل پرونده جهت سیر مراحل قانونی به دستگاه قضائی معرفی شد.