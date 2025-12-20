  1. استانها
۲ تن چوب طاق جنگلی قاچاق در برخوار کشف شد

اصفهان_فرمانده انتظامی شهرستان برخوار از کشف ۲ تُن چوب طاق جنگلی قاچاق به ارزش ۴ میلیارد ریال در بازرسی مأموران انتظامی از یک دستگاه نیسان خبرداد.

سرهنگ نعمت خلیلی در گفتگو با خبرنگار مهر اظهار کرد: در پی کسب اخباری مبنی بر فعالیت مجرمانه فردی در زمینه قاچاق چوب جنگلی، پیگیری موضوع در دستور کار مأموران انتظامی بخش حبیب آباد برخوار قرار گرفت.

فرمانده انتظامی شهرستان برخوار افزود: مأموران پس از انجام تحقیقات و کسب اطمینان از درستی موضوع طی هماهنگی قضائی یک دستگاه خودروی نیسان متعلق به متهم را توقیف در بازرسی از آن ۲ تُن چوب طاق قاچاق را کشف کردند.

وی ارزش چوب‌های قاچاق کشف شده را برابر نظر کارشناسان مربوطه ۴ میلیارد ریال اعلام و گفت: در این رابطه برای فرد متخلف پرونده تشکیل و تحت رسیدگی قضائی قرار گرفت.

