به گزارش خبرنگار مهر، سید محمدرضا موالیزاده ظهر امروز شنبه در نشست شورای هماهنگی حفظ آثار و نشر ارزشهای دفاع مقدس خوزستان با اشاره به تجربیات بینالمللی در زمینه موزههای جنگ، خاطرنشان کرد: کشورهای گوناگون، حتی آنهایی که نقش محوری در جنگها نداشتهاند، با ساخت موزههای عظیم و باشکوه، کوشیدهاند روحیه مقاومت و ایستادگی را به آیندگان منتقل کنند. این رویکرد نشان میدهد که بزرگداشت قهرمانیها و حماسهها، تنها بازگشت به گذشته نیست، بلکه زیربنایی ضروری برای ساخت آینده است.
استاندار خوزستان با بیان تفاوتهای جنگ تحمیلی علیه ایران با دیگر جنگهای بزرگ تاریخ، آن را رویدادی بینظیر توصیف کرد و گفت: در این جنگ، گستردهترین ائتلاف جهانی شکل گرفت، اما نتیجه، مقاومتی یکپارچه و سربلندانه بود که نه تنها تمامیت ارضی کشور را پاسداشت، بلکه حقانیت ملت ایران را در عرصه جهانی به اثبات رساند.
موالیزاده با اشاره به جایگاه ویژه خوزستان به عنوان پایتخت دفاع مقدس و شمار بالای شهدای این استان، اظهار داشت: طبیعی است که خوزستان باید دارای برترین یا یکی از شاخصترین موزههای دفاع مقدس باشد. در حال حاضر موزهای با استانداردهای روز جهانی و قابلیت تعامل با مخاطب از طریق ابزارهای چندرسانهای پیشرفته در این استان وجود ندارد.
وی ایجاد چنین موزهای را ضرورتی برای تحکیم هویت ملی و انتقال صحیح مفاهیم نسل به نسل دانست و افزود: ما باید با دید بلندمدت برنامهریزی کنیم. آیندگان چگونه این دوران را خواهند شناخت؟ باید این روایت بزرگ به شکلی ماندگار، دقیق و هنرمندانه ثبت و عرضه شود.
استاندار خوزستان در ادامه از خانوادههای شهدا تجلیل کرد و گفت: عظمت روحی مادر شهید، از بلندترین کوهها نیز فراتر است. این عزیزان گنجینههای ارزشمندی هستند که باید پیرامون آنان گرد آمد و قدرشان را گرامی داشت.
وی پروژه موزه دفاع مقدس را حرکتی در مسیر یک رسالت توصیف کرد و از تمام نهادهای مرتبط خواست تا با این نگرش، در محقق ساختن این هدف ملی مشارکت جدی داشته باشند.
