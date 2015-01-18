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۲۸ دی ۱۳۹۳، ۱۱:۵۴

فلاح جلودار:

میراث دفاع مقدس سپر نفوذناپذیری برابر هجمه هاست

میراث دفاع مقدس سپر نفوذناپذیری برابر هجمه هاست

ساری - استاندار مازندران گفت: ميراث معنوی دوران دفاع مقدس، سپر نفوذ ناپذيری در برابر هجوم فرهنگی بدخواهان و دشمنان انقلاب اسلام ايجاد کرده است و اين ارزش ها بايد بيشتر در فضای جامعه ترويج شود.

به گزارش خبرنگار مهر، ربیع فلاح جلودار صبح یکشنبه در جلسه پارك موزه دفاع مقدس استان، تدوین یك مجموعه فرهنگی در قالب آثار، اسناد و مصاحبه ها در خصوص حماسه سازی های مردم مازندران در دفاع مقدس را كاری ارزشمند توصیف كرد و یاد آور شد: برای این كه بتوانیم اسناد موجود در این موضوع را به درستی جمع آوری و تدوین كنیم نیازمند تعامل، هم افزایی و كاری جهادی هستیم.

استاندار این اثر فرهنگی را حاكی از تداوم نقش آفرینی مردم مومن مازندران در دفاع از كیان ایران اسلامی در طول تاریخ دانست و خاطرنشان ساخت: مازندران در دفاع مقدس و پشتیبانی جنگ، نقشی تعیین كننده داشت و در بازسازی برخی مناطق جنگ زده حضوری موثر داشت و امروز تبین آن حماسه سازی ها و ایثارگری ها، ادای دین به شهدا و ایثارگران است.

مقام عالی دولت در مازندران، تصریح كرد: گرچه هیچ اثر هنری و تالیفی نمی تواند، عمق و روح فداكاری های دوران دفاع مقدس را بیان كند، لیكن نباید جای آن بزرگی ها در حافظه تاریخی آیندگان و نسل های جدید خالی بماند.

وی با اشاره به هجمه سنگین فرهنگی دشمنان انقلاب اسلامی، اظهار داشت: میراث معنوی دوران دفاع مقدس، سپر نفوذ ناپذیری در برابر هجوم فرهنگی بدخواهان و دشمنان انقلاب اسلامی ایجاد کرده است و این ارزش ها باید بیشتر در فضای جامعه ترویج شود.  

فلاح، افزود: پارك موزه دفاع مقدس، گنجینه ارزش ها، مجاهدت ها و ایثارگری های دوران با شكوهی است كه انتقال این میراث به آیندگان باید به شكل اصولی و مدون صورت گیرد.

استاندار مازندران، در بخش دیگری از سخنان خود با اشاره به حماسه ششم بهمن آمل، گفت: مردم قهرمان و انقلابی آمل در آن حادثه، حماسه ای آن چنان بزرگ و ماندگار خلق کردند كه حضرت امام خمینی(ره) در فرازی از صحیفه جاودان نور به آن اشاره و از آن تجلیل كردند.

کد مطلب 2467215

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