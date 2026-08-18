حکم دادگاه عالی پاکستان برای انتقال عمران خان به بیمارستان

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از رویترز، دادگاه عالی پاکستان روز سهشنبه دستور داد عمران خان، نخستوزیر پیشین این کشور از زندان به بیمارستان منتقل شود.
حزب تحریک انصاف پاکستان اعلام کرد این تصمیم در پاسخ به مطالبه دیرینه این حزب و خانواده عمران خان اتخاذ شده است؛ آنها نسبت به وضعیت سلامتی او ابراز نگرانی کرده بودند.
عمران خان، سیاستمدار ۷۳ ساله و بازیکن پیشین کریکت، از اوت ۲۰۲۳ در زندان به سر میبرد. او در چندین پرونده محکوم شده است؛ پروندههایی که خودش میگوید پس از برکناریاش از قدرت در سال ۲۰۲۲ و با انگیزههای سیاسی علیه او تشکیل شدهاند.
به گفته نعیم حیدر پنجوتا، سخنگوی حزب تحریک انصاف پاکستان، دیوان عالی دستور داده است عمران خان ظرف ۴۸ ساعت به بیمارستان بینالمللی شفا منتقل شود و تا ۱۶ سپتامبر در آنجا بماند.
از سال گذشته، پسران عمران خان بارها درباره وخامت وضعیت سلامتی پدرشان ابراز نگرانی کردهاند. وکلای او نیز گفتهاند که وی در دوران زندان بخش قابل توجهی از بینایی چشم راست خود را از دست داده است.
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