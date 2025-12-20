  1. استانها
  2. اردبیل
۲۹ آذر ۱۴۰۴، ۱۷:۰۱

معدوم سازی ۱۷۲۰ کیلوگرم آرد غیربهداشتی در پارس آباد

پارس آباد - مدیر شبکه بهداشت و درمان شهرستان پارس آباد گفت: ۱۷۲۰ کیلوگرم آرد فاقد استاندارد و غیرقابل مصرف با هدف صیانت از سلامت عمومی و ارتقای امنیت غذایی، در شهرستان پارس‌آباد معدوم شد.

جعفر بشیری در گفت و گو با خبرنگار مهر، اظهار کرد: در راستای تشدید نظارت‌های بهداشتی و جلوگیری از ورود مواد غذایی ناسالم به چرخه مصرف، مقدار ۱۷۲۰ کیلوگرم آرد غیراستاندارد در شهرستان پارس‌آباد مغان شناسایی و معدوم شد.

وی گفت: این میزان آرد به دلیل عدم انطباق با ضوابط و استانداردهای بهداشتی، غیرقابل استفاده برای مصارف انسانی و حتی ثانویه تشخیص داده شده بود.

بشیری تصریح کرد: عملیات امحاء این آرد با هماهنگی و نظارت نمایندگان شبکه بهداشت و درمان، اداره دامپزشکی، اتحادیه نانوایان و کارشناسان مواد غذایی انجام شد تا از هرگونه تهدید علیه سلامت شهروندان جلوگیری شود.

وی در پایان تأکید کرد: برخورد قاطع با متخلفان حوزه تولید و توزیع مواد غذایی و استمرار نظارت‌ها، از اولویت‌های اصلی دستگاه‌های نظارتی در شهرستان است.

