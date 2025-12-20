گرفتاری پنج روزه عشایر جاسکی میان سیلاب

به گزارش خبرگزاری مهر، عشایر روستای ذرتی در بخش لیردف شهرستان جاسک همچنان پنجمین روز محاصره کامل در سیلاب را پشت سر می‌گذارند؛ وضعیتی که بنا بر گزارش منابع محلی، این خانواده‌ها را با کمبود مواد غذایی و نبود دسترسی امدادی روبه‌رو کرده است.

راه اصلی ارتباطی این منطقه از ابتدای سامانه بارشی اخیر قطع شده و تلاش برای رسیدن کمک‌ها به دلیل شدت آب‌گرفتگی تاکنون موفقیت‌آمیز نبوده است.

در شرق هرمزگان بارش‌های کم‌سابقه، خسارات گسترده‌ای برجای گذاشته است. تنها در شهرستان جاسک، میزان بارش‌ها در این سامانه به ۱۷۲ میلی‌متر رسیده است؛ رقمی که این منطقه را به یکی از کانون‌های اصلی آسیب‌ها تبدیل کرده است. به دنبال بارندگی‌های شدید، مسدود شدن چندین مسیر روستایی و اصلی گزارش شده است.