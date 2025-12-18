  1. استانها
  2. هرمزگان
۲۷ آذر ۱۴۰۴، ۹:۱۳

بارش رحمت الهی در جاسک

بارش رحمت الهی در جاسک

جاسک - بارش رحمت الهی در شهرستان جاسک موجب خوشحالی مردم قدیمی ترین بندر استان هرمزگان شد.

به گزارش خبرنگار مهر، پس از سال‌ها خشکسالی، بارش باران در شهرستان جاسک در شرق استان هرمزگان فضای شهر را شاداب و سرسبز کرد.

این بارندگی که از روزهای اخیر در استان آغاز شده صبح امروز پنج‌شنبه ۲۷ آذر در ساعت ۵:۳۷ دقیقه به جاسک هم رسید و باعث روان شدن آب در خیابان‌ها و سیلابی شدن برخی از مسیرهای اصلی شهر شد.

این بارش نخستین بار در این منطقه از سامانه بارشی هفته جاری است که چنین شدت و تأثیرات ملموسی را در جاسک بر جای می‌گذارد.

شهرستان جاسک که سال‌ها با معضل خشکسالی دست و پنجه نرم می‌کرد در روزهای اخیر و پس از مدت‌ها انتظار شاهد بارش‌های پراکنده و نهایتاً سیلابی شدن خیابان‌ها بود.

این بارش‌ها که به گفته مسئولان محلی از سامانه مرحله دوم بارندگی‌های استان هرمزگان ناشی می‌شود، موجب شادابی و طراوت فضای شهری شد.

بر اساس گزارش‌ها آبگرفتگی خیابان‌ها و معابر اصلی شهر به ویژه در ساعات اولیه صبح، مشکلاتی را برای تردد خودروها و عبور و مرور مردم ایجاد کرده است اما در عین حال این بارش‌ها برای مردم منطقه به عنوان نعمت و فرصتی برای رفع کم‌آبی و تغذیه منابع آبی زمین‌های خشکیده بسیار خوشایند بوده است.

کارشناسان هواشناسی پیش‌بینی کرده‌اند که این سامانه بارشی تا پایان هفته ادامه خواهد داشت و ممکن است دوباره نیز شاهد بارندگی‌های مشابه باشیم.

کد خبر 6693566

برچسب‌ها

نظر شما

شما در حال پاسخ به نظر «» هستید.
  • نظرات حاوی توهین و هرگونه نسبت ناروا به اشخاص حقیقی و حقوقی منتشر نمی‌شود.
  • نظراتی که غیر از زبان فارسی یا غیر مرتبط با خبر باشد منتشر نمی‌شود.
    • captcha

    تازه‌ترین اخبار

    پربازدیدترین ها