بارش رحمت الهی در جاسک

به گزارش خبرنگار مهر، پس از سال‌ها خشکسالی، بارش باران در شهرستان جاسک در شرق استان هرمزگان فضای شهر را شاداب و سرسبز کرد.

این بارندگی که از روزهای اخیر در استان آغاز شده صبح امروز پنج‌شنبه ۲۷ آذر در ساعت ۵:۳۷ دقیقه به جاسک هم رسید و باعث روان شدن آب در خیابان‌ها و سیلابی شدن برخی از مسیرهای اصلی شهر شد.

این بارش نخستین بار در این منطقه از سامانه بارشی هفته جاری است که چنین شدت و تأثیرات ملموسی را در جاسک بر جای می‌گذارد.

شهرستان جاسک که سال‌ها با معضل خشکسالی دست و پنجه نرم می‌کرد در روزهای اخیر و پس از مدت‌ها انتظار شاهد بارش‌های پراکنده و نهایتاً سیلابی شدن خیابان‌ها بود.

این بارش‌ها که به گفته مسئولان محلی از سامانه مرحله دوم بارندگی‌های استان هرمزگان ناشی می‌شود، موجب شادابی و طراوت فضای شهری شد.

بر اساس گزارش‌ها آبگرفتگی خیابان‌ها و معابر اصلی شهر به ویژه در ساعات اولیه صبح، مشکلاتی را برای تردد خودروها و عبور و مرور مردم ایجاد کرده است اما در عین حال این بارش‌ها برای مردم منطقه به عنوان نعمت و فرصتی برای رفع کم‌آبی و تغذیه منابع آبی زمین‌های خشکیده بسیار خوشایند بوده است.

کارشناسان هواشناسی پیش‌بینی کرده‌اند که این سامانه بارشی تا پایان هفته ادامه خواهد داشت و ممکن است دوباره نیز شاهد بارندگی‌های مشابه باشیم.