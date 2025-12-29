  1. استانها
  2. هرمزگان
۸ دی ۱۴۰۴، ۱۹:۰۲

عشایر ذرتی جاسک همچنان گرفتار در سیل

جاسک- عضو شورای روستای ذرتی گفت: عشایر ذرتی بخش لیردف شهرستان جاسک همچنان در محاصره سیلاب قرار دارند و با ضعف امدادرسانی روبرو هستند.

به گزارش خبرگزاری مهر، ولی‌خواه، عضو شورای روستای ذرتی، درباره وضعیت عشایر ذرتی بخش لیردف شهرستان جاسک اظهار کرد: عشایر ذرتی جاسک از سامانه بارشی اخیر همچنان در سیل گرفتار هستند و بارندگی‌های جدید وضعیت را برای آنان دشوارتر کرده است.

وی از عدم رسیدگی امدادی به این عشایر گلایه‌مند شد و افزود: شب گذشته مأموران انتظامی وارد عمل شدند و موفق شدند ۱۰ نفر از عشایر را نجات داده و به مراکز درمانی منتقل کنند، اما هم‌اکنون دسترسی به تعدادی از عشایر روستای ذرتی امکان‌پذیر نیست.

ولی‌خواه با اشاره به بارندگی‌های اخیر استان هرمزگان خاطرنشان کرد: این عشایر در بارندگی‌های گذشته نیز در محاصره سیلاب قرار گرفته بودند و تاکنون حدود ۸۰ رأس دام آن‌ها در جریان بارندگی‌های اخیر تلف شده است.

