30 درصد تسهیلات مشاغل خانگی کاشمرتوسط یک بانک پرداخت شده است

به گزارش خبرنگار مهر، مهدی فروزان ظهر شنبه در جلسه شورای اداری امروز کاشمر با انتقاد از اینکه علی رغم ابلاغ پرداخت تسهیلات مشاغل خانگی توسط بانک مرکزی فقط بانک رفاه کاشمر این ابلاغ را دریافت کرده و نسبت به تسهیلات اقدام کرده است اظهارکرد: علی رغم اینکه بانک ها همگی زیر مجموعه بانک مرکزی هستند بانکهای شهرستان هنوز دستور العملی برای پرداخت تسهیلات دریافت نکرده اند.

وی با بیان اینکه تاکنون 30 درصد اعتبارات مشاغل خانگی سال 92 تنها از طریق بانک رفاه کاشمر پرداخت شده است افزود: سهمیه شهرستان از اعتبارات مشاغل خانگی 32 میلیارد ریال است که تاکنون تنها 30 درصد از این تسهیلات محقق گردیده که از این مقدار 50 درصد ان را بانک رفاه پرداخت نموده و بانکهای دیگرهنوز ابلاغ لازم را دریافت نکرده اند.

فرماندار کاشمر رتبه شهرستان در اشتغال زایی را رتبه جهارم در استان اعلام نمود و گفت: تعهد شهرستان جهت ایجاد شغل 2 هزار و 295 متقاضی بوده که تاکنون با تحقق 83 درصد این تعهد یک‌هزار و 915 نفر در سامانه ملی رصد ثبت نام کرده‌اند.

رئیس شورای اداری کاشمر با اشاره به اینکه تاکنون تسهیلات 28 طرح در شهرستان جهت تشکیل و پرداخت تسهیلات مشاغل صورت گرفته که جایگاه یازدهم را برای شهرستان دربرداشته است، افزود: در مشاغل خرد تمامی بانک‌های شهرستان که دارای اعتبار می باشند را مجاب کردیم تا نسبت به پرداخت تسهیلات اقدام و سهمیه شهرستان را سریع‌تر محقق کنند.

فروزان با اشاره به اینکه در بخش متقاضیان پشتیبان مشاغل خانگی کاشمر شهرستان رتبه اول و در مجموع اشتغال رتبه چهارم استان را به خود اختصاص داده است، تصریح کرد: دربررسی عملکرد اداره های کارو رفاه اجتماعی استان شهرستان کاشمر در بین 17 اداره رتبه سوم را کسب کرده است.

وی با اشاره به کاهش دمای هوا و بارش حداقل نزولات جوی در سطح استان، وضعیت منابع آب زیرزمینی را بحرانی دانست و تأکید کرد: اگرچه با تمهیدات آبفای شهری در بحث آب شرب شهری مشکلی نداریم، اما باید اعلام کنیم در سطح روستاها واقعا با مشکل کمبود منابع آبی مواجه هستیم چراکه سالانه حدود 80 سانتی‌متر از آب‌های زیرزمینی کاسته می‌شود و اگر در مصرف آب شرب صرفه‌جویی نداشته باشیم، قطعا با مشکل کمبود و قطعی آب مواجه خواهیم شد.

فروزان همچنین با اشاره به کاهش دما در هفته‌های اخیر افزایش مصرف گاز ابراز داشت: اگر مردم کاشمر می‌خواهند مشکل قطعی گاز سال 86 دوباره در اذهانشان تداعی نشود باید در مصرف گاز صرفه‌جویی کنند.

رئیس شورای اداری کاشمرهمچنین از شهرداری خواست که با فعال کردن کمیسیون ماده 100 جلوساخت و ساز غیر مجاز را با جدیت بگیردگفت: بادستور جدید دادستان شهرستان با اطلاع دادن ادارات مربوطه برخورد جدی با ساخت و سازهای غیر مجاز صورت می گیرد و حکم های تخریب به راحتی قابل اجرا است.

وی از شورائیان و شهردار جدید کاشمر خواست که قوانین برای همه مردم یکسان اجرا شود گفت: شهرداران باید از فساد در حیطه کار خود و ویژه خواری در شهرداری ها جلوگیری کنند.

فروزان با بیان اینکه شهرداری باید در بحث فرهنگ و هنر توجه خاصی داشته باشد گفت: توجه به بوستان ها و فضای سبز و همچنین توجه خاص به پارک جنگلی امام زاده سید مرتضی باید در دستور کار شهردار جدید قرار گیرد .