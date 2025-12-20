  1. بین الملل
۲۹ آذر ۱۴۰۴، ۲۳:۴۹

وزیر دفاع ونزوئلا: در حال جنگ با دروغ،افترا و تهدید نظامی آمریکا هستیم

وزیر دفاع ونزوئلا: در حال جنگ با دروغ،افترا و تهدید نظامی آمریکا هستیم

وزیر دفاع ونزوئلا در واکنش به تهدید مقامات آمریکایی و تحرکات واشنگتن گفت که کشورش با تهدید نظامی می جنگد.

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از شبکه المیادین، ولادیمیر پادرینو لوپز، وزیر دفاع ونزوئلا در واکنش به تحولات این کشور و تهدیدات آمریکا علیه دولت کاراکاس تأکید کرد: ما در حال نبردی همه‌جانبه علیه دروغ، افترا، تحریف واقعیت، مداخله جویی، تهدید نظامی و جنگ روانی هستیم.

در همین راستا، روزنامه وال‌استریت ژورنال به نقل از یک مقام آمریکایی اعلام کرد که کاخ سفید در پی آن است تا اقدام به توقیف یک نفتکش در نزدیکی سواحل ونزوئلا را به‌عنوان یک اقدام قانونی و نه یک اقدام جنگی معرفی کند.

بر اساس این گزارش، این مقام آمریکایی افزود که یگان‌هایی از نیروی دریایی این کشور در عملیات توقیف این کشتی نفتی، از نیروهای گارد ساحلی ایالات متحده حمایت کرده‌اند.

وی همچنین تصریح کرد که کاخ سفید بر نقش گارد ساحلی در توقیف این کشتی تأکید دارد تا سرپوشی بر این اقدام بگذارد و آن را به صورت قانونی موجه نشان دهد.

