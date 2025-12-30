  1. استانها
۹ دی ۱۴۰۴، ۱۳:۳۲

ادارات و مراکز آموزشی کرمان چهارشنبه تعطیل شدند

کرمان- روابط عمومی استانداری کرمان از تعطیلی ادارات و مراکز آموزشی این استان در روز چهارشنبه ۱۰ دی ماه به دلیل شرایط جوی خبر داد.

به گزارش خبرنگار مهر، روابط عمومی استانداری کرمان ظهر سه شنبه در اطلاعیه ای اعلام کرد: در پی ناپایداری شرایط جوی و به منظور صرفه‌جویی در مصرف انرژی و کاهش ناترازی انرژی، کلیه ادارات و مؤسسات دولتی و خصوصی، مراکز آموزشی، دانشگاه‌ها، شعب بانک‌ها و بیمه‌ها در استان کرمان روز چهارشنبه دهم دیماه تعطیل خواهند بود.

بر اساس این تصمیم، شهرداری‌های استان کرمان نیز تعطیل خواهند بود، اما واحدهای عملیاتی و فوریت‌های شهرداری، مراکز امدادی و درمانی و امتحانات دانشگاه‌ها و مقاطع یازدهم و دوازدهم مشمول این تعطیلی نیستند.

    • نجمه IR ۱۴:۲۵ - ۱۴۰۴/۱۰/۰۹
      بابا توروقرآن باببهونه وبی بهونه مدارس روهی تعطیل نکنین کرمان که خیلی هم هواخوبه الان

